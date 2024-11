Eleonora Daniele, mai vista così furiosa in diretta: “Smettiamola!” | Gelo a Storie Italiane: la conduttrice è un fiume in piena

Mai vista Eleonora Daniele così arrabbiata durante una puntata di Storie Italiane, la conduttrice aveva molto da dire. Ecco che cos’è successo.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici della Rai più seguita di sempre, in quanto, con il suo, Storie Italiane, porta a conoscenza del suo grande pubblico, storie di cronaca nazionale. Molte di queste generano stupore, rabbia e anche molta tristezza.

Pensiamo sempre che determinati fatti succedano soltanto in televisione o comunque non a noi, finché qualche notizia non ci colpisce nel profondo, come per esempio l’omicidio della povera Giulia Cecchettin.

Per questo la Daniele vuole dare voce a tutti nel suo programma, rilasciando la sua opinione e spiegando i fatti da altri punti di vista. Anche perché, come diceva Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”.

Bisogna quindi parlare e non farsi mai spegnere la voce da nessuno, per questo non stupisce il fatto che Eleonora si sia arrabbiata tanto, durante la puntata di Storie Italiane, la conduttrice non si placa e i fan restano senza parole.

La rivelazione di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele non è un fiume in piena soltanto in trasmissione, ma anche sulla carta, in quanto la conduttrice ha voglia di dare voce a tutti coloro che per una ragione o per l’altra non vengono ascoltati. Con il suo romanzo, Ma siamo tutti matti?, la presentatrice di mamma Rai, ha voluto raccontare il suo trascorso avuto con il fratello autistico, morto improvvisamente a 45 anni qualche anno fa.

Tra quelle pagine Eleonora ha voluto dare voce alla sua famiglia e al suo caso ma anche a tutte le famiglie che ha incontrato nel corso della sua vita, che stanno provando le sue stesse sensazioni. Meno male che in mezzo a tutta questa sofferenza, c’è la piccola Carlotta che dà una ragione alla sua mamma per sorridere spensierata, come rivelano gli scatti del settimanale Oggi.

La rabbia di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In uno Stato civile, un giorno del genere non dovrebbe neanche esserci, in quanto parole come “femminicidio” e “violenza” dovrebbero essere sconosciute sul vocabolario. Proprio in merito a questo delicato argomento, Eleonora Daniele ha mostrato tutta la sua rabbia in una recente puntata di Storie Italiane.

In pratica, dopo che Chiara, una ospite di Eleonora ha raccontato di aver paura perché l’ex fidanzato violento è evaso, ne è conseguito un botta e risposta con gli altri ospiti, dove “l’accusavano” di non aver denunciato subito, ed è in questo momento che la conduttrice “è esplosa”: “Smettiamola di colpevolizzare le donne…Ogni volta le donne devono scappare…Smettessero loro di comportarsi così…Qua giustifichiamo e normalizziamo la violenza degli uomini…”, guadagnando moltissimi consensi non solo in studio ma anche sui social.