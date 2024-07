Elenoire Casalegno e la rottura con DJ Ringo, spunta finalmente la verità dopo la separazione: “Chiamatemi parac*lo…”

Dopo anni dalla loro rottura, sbucano finalmente dei dettagli in più su Elenoire Casalegno e il DJ Ringo. Ecco la vera motivazione.

Esistono delle coppie storiche dello spettacolo che in pochi riescono veramente a dimenticare, e tra queste troviamo quella formata da Elenoire Casalegno e Rocco Maurizio Anaclerio, in arte DJ Ringo. Dopo anni dalla loro rottura, durante una recente intervista l’uomo ha deciso di fornire qualche dettaglio in più sull’ormai ex relazione. Ecco dunque la verità che in pochi si sarebbero aspettati.

Durante gli anni della sua giovinezza, DJ Ringo è stato sicuramente una testa matta, e non ha mai avuto vergogna ad ammetterlo.

Tempo fa, infatti, affermò che per parlare degli anni ‘70 trascorsi in Porta Venezia a Milano gli sarebbe servita un’intera enciclopedia. Oltre ad essere un famoso dj, Rocco è anche sempre stato un latin lover, e tra le varie fiamme con cui ha intrattenuto relazioni sentimentali troviamo la bellissima Elenoire Casalegno. Dopo anni di silenzio, l’uomo ha deciso di raccontarsi durante un’intervista per il Corriere della Sera.

Da qui sono trapelati dei dettagli interessanti, di cui quasi nessuno era veramente a conoscenza. Ecco dunque tutta la verità sulla coppia storica.

Com’è nato l’amore tra Elenoire e DJ Ringo

L’ex inviata dell’Isola dei Famosi 2024 ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dalle telecamere. Tuttavia, la donna ha sempre ammesso che tra lei e Rocco Maurizio Anaclerio è stato un amore forte e profondo. I due hanno infatti una bambina di nome Swuami e, ancora oggi, sembrerebbero in ottimi rapporti. La motivazione della loro separazione non è mai stata resa nota, e neanche come i due si sono incontrati per la prima volta.

Dopo anni e anni di mistero, DJ Ringo ha deciso finalmente di concedere qualche dettaglio in più sull’amore per Elenoire.

Le parole di DJ Ringo durante l’intervista

Sempre durante la sua intervista per il Corriere della Sera, il mitico DJ Ringo ha ammesso: “Siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male?” Oltre però alla rottura con Elenoire, Rocco Maurizio ha avuto varie donne nella sua vita, tra cui l’ex campionessa di pallavolo Francesca Piccinini. L’uomo ha dunque deciso di spiegare come riesce a rimanere in buoni rapporti con le sue vecchie fiamme: “Quando vedo che sta arrivando il momento in cui non ci si capisce più, mi fermo, prima dello scontro.. Preferisco evitare la battaglia, chiamatemi parac*lo o fortunato.”

Insomma, per fortuna tra la Casalegno e DJ Ringo le cose sono finite nel migliore dei modi e tutti ne siamo felici!