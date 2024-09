Effetto boomerang per Barbara D’Urso, la porta in faccia è devastante | Dopo l’addio al Biscione, per lei si prospettano tempi duri

La conduttrice Barbara D’Urso ha ricevuto una doppia porta in faccia. L’addio al Biscione non è stato l’unico rifiuto.

Barbara D’Urso è un noto personaggio dello spettacolo italiano. La conduttrice è stata per anni timoniera della trasmissione Pomeriggio Cinque, ma qualche mese fa è stata duramente rifiutata da Pier Silvio Berlusconi. La notizia ha lasciato i fan della donna senza parole, e ancora oggi la motivazione non è stata chiarita.

Eppure, dopo l’addio al Biscione, Barbara D’Urso ha ricevuto una seconda porta in faccia. Si prospettano momenti duri per la conduttrice?

La D’Urso è sicuramente una professionista del piccolo schermo e, piaccia o non piaccia, ha comunque una grandissima esperienza. Per anni l’abbiamo vista condurre Pomeriggio Cinque, dove ha invitato ospiti di ogni genere ed estrazione. I caffeucci con Barbara sono stati seguiti da milioni dii telespettatori italiani per moltissimo tempo, ma non è comunque bastato. Quando Pier Silvio Berlusconi è diventato Amministratore delegato dell’azienda Mediaset, ha preferito dire addio alla conduttrice.

Inutile dire che la conduttrice ci è rimasta particolarmente male e per molto tempo non ha digerito tale scelta. Quando però era pronta per ricominciare, qualcun altro le ha detto di no.

Chi avrebbe rifiutato Barbara D’Urso

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, Barbara D’Urso avrebbe ricevuto un secco no anche da Warner Discovery. Come abbiamo visto, diversi colossi della televisione italiana sono sbarcati sul Nove, e si vociferava che anche la D’Urso fosse tra queste. “C’è un mistero fittissimo, sul perché i due principali dirigenti dell’azienda, l’Ad Alessandro Araimo e la responsabile dei contenuti Laura Carafoli, abbiano rintuzzato l’ex regina di Pomeriggio 5”, ha spiegato il portale.

Dopodiché, la rivista ha rilasciato anche alcune possibili motivazioni che potrebbero giustificare questo mistero.

Perché Discovery avrebbe potuto dirle di no

Qualcuno ha ipotizzato che la prima motivazione potrebbe essere che Warner Discovery non predilige la linea ‘trash’ tipica invece dei programmi della D’Urso. Secondo Dagospia la causa potrebbe essere invece la ‘guerra’ tra il manager della conduttrice Lucio Presta e il nuovo pupillo del canale Nove Amadeus. Altri ancora sostengono invece che il rifiuto da parte di Pier Silvio le abbia in qualche modo messo dei bastoni tra le ruote, e che rappresenti una cattiva recensione per la donna.

A noi non ci resta comunque che augurarle un suo spazio nel palinsesto, in modo da rivedere la D’Urso nuovamente in televisione. D’altronde i suoi caffeucci ci hanno accompagnato per moltissimo tempo!