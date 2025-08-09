Ecco quanto spende Ilary Blasi ogni mese per mantenere la favolosa villa all’Eur | Un operaio guadagna quella cifra in 3 anni

Ma voi lo sapete quanto spende Ilary Blasi tutti i mesi per gestire la strepitosa e super chic villa Eur? Sedetevi è meglio.

Quando sentiamo parlare di Ilary Blasi è inevitabile che per una frazione di secondo ci ricordiamo di quando avremmo accostato al suo nome, quello di Francesco Totti, ex capitano della Roma e suo ex marito.

La loro storia d’amore ha fatto sognare l’Italia anche se adesso quel “6 Unica” ha un significato diverso, soprattutto dopo il docu-film di Netflix, Unica, in cui Ilary racconta la sua versione della storia.

È stato il divorzio del secolo e molti temono infatti che quello tra Raoul e Rocio possa essere della medesima portata mediatica, pur non essendo sposati. Tra un’udienza e l’altra comunque, sia Ilary che Francesco hanno voltato pagina: lei con Bastian Muller e lui con Noemi Bocchi e come abbiamo potuto vedere ai 18 anni di Chanel, dopo tanti momenti angusti, starebbero comunque provando a far funzionare la loro grande famiglia allargata anche se sono ancora all’inizio.

Dopo il divorzio, la Blasi è rimasta a vivere con i figli, nella portentosa villa Eur e in molti si sono chiesti quanto spenderebbe la padrona di casa ogni mese per mantenerla. Mettetevi comodi prima di proseguire perché è una cifra che un operaio potrebbe guadagnare in 3 anni.

Le vacanze di Ilary e Francesco

Come tutti i genitori divorziati, ovviamente anche le vacanze con i figli prevedono dei giorni concordati. Come abbiamo letto su FanPage Francesco Totti, i suoi figli, Noemi Bocchi e i figli di lei sono volati a Singapore a luglio e si sono goduti una vacanza tutti insieme. Il dettaglio che non è sfuggito sui social è quello che ognuno ha raccontato le vacanze dal proprio punto di vista, in quanto Noemi ha postato foto solo con Francesco o con i suoi figli, mentre Chanel ha pubblicato delle foto sono con Cristian e Isabel. Molti hanno preso questa distinzione netta come una sorta di equilibrio non ancora trovato, ma alla fine quel che conta è che si siano divertiti in vacanza tutti insieme poi alla fine si sa, i social raccontato una piccolissima parte della vita di una persona.

Terminate le ferie con papà Francesco, i tre gioielli Totti sono saliti sulla maestosa barca vista dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi, insieme a mamma Ilary Blasy, Bastian Muller e la fidanzata di Cristian, Melissa Monti. Tutti insieme sono stati ripresi mentre si divertivano con Bastian che si è mostrato molto complice con i tre ragazzi ma senza mai esagerare come leggiamo sul TgCom24.

Quanto costa mantenere villa Eur

Terminate le vacanze estive, Ilary Blasi e i figli torneranno nella sontuosa villa Eur, l’ex casa di famiglia quando la conduttrice e Francesco Totti erano ancora sposati. In molti si sono chiesti quindi, quando possa costare mantenere un immobile del genere? Ovviamente si parla per supposizioni, visto che nessuno dei diretti interessati ha mai confermato o smentito nulla.

Come possiamo leggere dal Tgcom24, la residenza avrebbe un valore di mercato stimato a 18 milioni di euro e pare che le spese di gestione si dovrebbero aggirare a 30mila euro al mese: tra bollette, il pagamento del personale che ci lavora, la piscina e così via. Non si sa ovviamente se queste cifre sono reali o meno, ma data la mole della villa, non si farebbe fatica a credere, non pensate?