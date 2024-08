Ecco dove abita adesso l’attrice Ornella Muti, sogno proibito di milioni di italiani | Da sex symbol assoluta al ritiro in un’abbazia

La bellissima sex symbol Ornella Muti si è ritirata dalle scene e adesso si è trasferita in un’abbazia. Le foto hanno sconvolto i fan.

Ornella Muti è stata una delle attrici più importanti della nostra Nazione. Grazie al suo talento e alla sua indiscutibile bellezza, la donna ha avuto una carriera proficua e ricca di soddisfazioni. Dopo anni e anni da sex symbol, la donna ha però deciso di cambiare completamente vita e trasferirsi piuttosto all’interno di una gigantesca abbazia.

Sui social ama condividere la sua quotidianità e, di tanto in tanto, ha mostrato anche la sua nuova abitazione.

Ornella Muti è una donna con la D maiuscola che per moltissimo tempo è stata il sogno proibito di milioni di italiani. Dopo anni e anni di una carriera ricca e soddisfacente, l’attrice si è allontanata dal grande schermo e ha deciso di godersi quanto più possibile il relax assieme alla figlia Naike Rivelli. Le due vivono insieme dentro una casa da sogno, immersa nel verde e abitata anche da bellissimi animali.

Quello che però non tutti sanno è che si tratta di una vecchia abbazia di campagna, arredata poi con estremo gusto e raffinatezza.

Com’è la casa di Ornella Muti

Dai post condivisi dalla showgirl sui social, i fan hanno notato il suo delizioso bagno a tema marino, ma anche il suo arredamento accogliente e in grado di far sentire ogni suo ospite come se fosse a casa. La vecchia abbazia, resa poi come una gigantesca villa, è circondata da ampi spazi verdi, giardini curati al millimetro e una bellissima piscina dalle acque cristalline. Ornella e Naike hanno deciso uno stile più rurale (shabby chic), perfetto per il luogo in cui è immersa l’abitazione.

Gran parte delle stanze hanno mobili raffinati, sui toni del beige e il soffitto alto con delle travi di legno a vista.

Il tocco speciale dentro l’abitazione

Per non parlare della meravigliosa cucina con isola, dove madre e figlia amano consumare i pasti assieme e condividere la loro giornata. Entrambe hanno deciso di optare per uno stile di vita più sostenibile ed eco-compatibile. Proprio per questo amano praticare yoga (negli spazi esterni dell’abitazione), mangiare sano e tenersi sempre in allenamento. Il tocco speciale della meravigliosa abitazione che si trova a Lerma, in provincia di Alessandria, sono però i diversi animali che ci abitano: cani, gatti e persino maialini.

Insomma, Ornella Muti non ne sbaglia mai una, e anche la scelta della sua abitazione è a dir poco sensazionale.