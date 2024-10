Ecco chi è Sofia Costantini, la tentatrice più chiacchierata di Temptation Island | Prima del flirt con Alfred è stata avvistata con il bellissimo del calcio

Oggi parliamo della bella Sofia Costantini, la tentatrice più chiacchierata di Temptation Island che ha diviso l’opinione pubblica. Prima di Alfred è stata pizzicata proprio con uno dei sex symbol del calcio.

Non importa che sia estate o in autunno: se si parla di Temptation Island, l’atmosfera è sempre calda e i telespettatori non si perdono neanche una puntata.

Ogni edizione è sempre ricca di colpi di scena, soprattutto per le coppie che entrano in due, ma molto spesso escono in frantumi dal programma.

Anche quest’anno i vari falò sono tutto un programma, in quanto mancano soltanto due puntate alla fine di questa stagione, ma i fan stanno trattenendo il respiro in attesa di sapere come andrà a finire ogni dinamica.

Tra le tentatrici più discusse di questa edizione del reality, c’è sicuramente Sofia Costantini, le cui azioni hanno diviso l’opinione pubblica. In quanti di voi sanno che, prima di Alfred, nel suo cuore c’era un famoso calciatore?

Il bacio tra Sofia e Alfred

Temptation Island sta facendo un successone anche quest’anno, com’era palese intuire: più edizioni escono e più i fan sono contenti. Ovviamente, alla guida dello show reclamano a gran voce sempre Filippo Bisciglia, in quanto senza di lui non sarebbe assolutamente la stessa cosa. A ogni modo, tra le varie coppie, sicuramente quella più discussa in queste ore è quella formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi.

Il ragazzo si è invaghito della tentatrice Sofia Costantini, con la quale è scoccato anche un bacio appassionato sotto gli occhi attoniti della sua, a questo punto forse ex, ragazza, la quale infuriata ha chiesto a gran voce il confronto al falò. Falò richiesto in contemporanea anche da Alfred. Nella prossima puntata vedremo quindi il confronto tra i due, con Anna che ha già rivelato di volerla fare finita, e Alfred che ha capito di non provare più nulla per lei, e di voler intraprendere una storia con Sofia. Non si sa come finirà la prossima settimana, ma sicuramente la tensione si taglierà con il coltello.

NICOLÒ ZANIOLO FUOCO E FIAMME AD IBIZA CON SOFIA COSTANTINI 🔥 “Ho conosciuto Nicolò una sera a Ibiza, ci siamo piaciuti subito, baciati e poi lui è venuto in hotel da me. È nato un amore? Mai dire mai, ma lui sicuramente si farà sentire” #Gossip #Zaniolo pic.twitter.com/xUAozQ0Ogt — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) July 12, 2023

Chi è Sofia e con chi è stata pizzicata in precedenza

Mettendo in pausa il triangolo di Temptation Island formato da Alfred Ekhator, Anna Acciardi e la tentatrice, Sofia Costantini, vogliamo soffermarci proprio su quest’ultima per conoscerla meglio. La bella protagonista del reality ha 27 anni, e a quanto si apprende da tuttouomini.it, dovrebbe vivere a Milano dove frequenta il terzo anno di medicina veterinaria.

Oltre ai suoi studi, porta avanti anche la professione di modella, e inoltre bazzica ogni tanto in televisione, in quanto, oltre al reality, ha partecipato anche a Uomini e Donne come ex corteggiatrice. Inoltre in passato, prima del flirt attuale con Alfred, è stata pizzicata, come rivelano da iodonna.it, a dare un bacio al calciatore dell’Atalanta Nicolò Zaniolo, con il quale ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Ibiza. Di certo, la conturbante Sofia non manca di intraprendenza!