“È vomitevole!”: Jessica Morlacchi nauseata, adesso ne ha fin sopra i capelli | Le effusioni spinte provocano un complotto in Casa

Jessica Morlacchi e il duro sfogo contro gli altri compagni. Le effusioni spinte hanno scocciato i concorrenti del reality.

In queste ore, i concorrenti della casa del Grande Fratello hanno complottato contro due gieffini. E Jessica Morlacchi si è particolarmente innervosita per i loro comportamenti e per le effusioni spinte in diretta.

Ma cosa è accaduto? E perché la cantante ne avrebbe fin sopra i capelli? Scopriamolo subito assieme.

Questa edizione del Grande Fratello è particolarmente amata e seguita dai telespettatori italiani. I concorrenti sono delle vere e proprie bombe ad orologeria, in grado di creare dinamiche molto interessanti. In queste ore i riflettori sono stati puntati però su due concorrenti in particolar modo.

Gli stessi compagni non riescono più a tollerare il loro comportamento, e Jessica Morlacchi non ha utilizzato mezzi termini.

Tutti contro Shaila e Lorenzo

Durante la loro gita al Gran Hermano in Spagna, Shaila e Lorenzo hanno riscoperto l’interesse reciproco. Nonostante i due fossero rispettivamente ‘impegnati’ con Javier e Helena, hanno deciso che al cuor non si comanda, ed è scoppiata la passione. Quando poi sono tornati in Italia, la loro relazione ha sicuramente fatto innervosire alcuni concorrenti, e lo stesso pubblico non è pienamente convinto della veridicità della loro liaison. Come se non bastasse, durante questi giorni Shaila e Lorenzo non si sono certamente peritati a baciarsi e ad abbracciarsi, spesso anche in maniera spinta.

Per alcuni concorrenti questo loro atteggiamento è abbastanza esagerato e hanno voluto commentare la situazione così.

Anche in casa iniziano a sentire il ribrezzo guardando gli Shacosi EnzoPaolo: fuori c’è una scena, inutile, mi sembra un pò troppo

Jessica: è vomitevole, poi d’avanti a javier, senza tatto

Calvani: sono d’accordo anch’io#grandefratello pic.twitter.com/TCyRsxQrr0 — mullon3 (@mullon34) October 30, 2024

Le parole di Jessica Morlacchi

Durante un momento di confidenza tra Amanda, Luca, Enzo Paolo e Jessica, la cantante ha commentato così il loro atteggiamento: “Davanti ad Javi stanno facendo il panico. Ma certe slinguate che non c’hai idea”. Amanda ha poi raccontato di aver avvertito Lorenzo di non baciarsi con Shaila davanti ad Helena o Javier, ma che a quanto pare non l’avrebbero ascoltata. “È vomitevole… veramente vomitevole, a me non è mai successa una roba simile. Javier sta sotto a un treno, un po’ di tatto…” ha concluso quindi Jessica, con l’appoggio da parte del toscano e della Lecciso.

Insomma, queste effusioni amorose non sono minimamente apprezzate dai concorrenti della casa e, in particolar modo, da Jessica… che ne ha fin sopra i capelli!