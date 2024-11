“È un incubo!”: Simona Ventura non si trattiene, l’incontro in diretta prende una piega surreale | Non gliele ha proprio mandate a dire

Simona Ventura non si trattiene e dopo aver appreso di quella situazione surreale non la manda di certo a dire a nessuno e lo ammette che è un incubo. Ma cosa sarà successo?

SuperSimo la conosciamo tutti, in quanto ammalia il suo grande pubblico da decenni, con svariati show e molteplici interpretazioni. Un dettaglio che non passa mai inosservato con lei è sicuramente la professionalità con cui porta a termine il suo lavoro.

Conduce insieme a Paola Perego il programma Citofonare Rai 2 e inoltre, a discapito di quello che in molti avrebbero potuto pensare, prosegue anche la sua collaborazione con Che tempo che fa, da Fabio Fazio, sul Canale 9.

Simona Ventura fa sempre parlare di lei, non soltanto per i suoi programmi ma anche per il temperamento con il quale affronta ogni situazione che la vita le ha messo sulla sua strada. La resilienza scorre forte nelle sue vene.

Inoltre la parlantina e la battuta sempre pronta non le mancano, per questo motivo non stupisce il fatto che la Ventura non si sia trattenuta e abbia detto quello che pensava in diretta: ecco che cosa sarebbe un incubo per lei.

Simona Ventura e la confessione di Enzo Miccio

Parlavamo prima di resilienza, in quanto Simona Ventura ha vissuto come sulle montagne russe per molto tempo, salendo e scendendo alla velocità della luce. Sul lavoro ha trovato il suo centro, dando sempre il 100% di sé. L’abbiamo visto dopo la paralisi temporanea al volto: avrebbe potuto stare a casa e invece, pur di non deludere il suo pubblico, al lavoro c’è andata lo stesso, dimostrando a tutti la sua caparbietà.

Qualità dimostrata anche in amore. Ha avuto diversi problemi, ma adesso finalmente ha trovato il suo equilibrio al fianco del marito, Giovanni Terzi. Dopo diversi mesi dal grande giorno, le critiche sull’iban presente nella partecipazione echeggiano ancora online, così come la rivelazione di Enzo Miccio, il quale ha confessato di aver dovuto dire diverse bugie a molti Vip che speravano di essere invitati, scoprendo poi di essere stati esclusi dalla lista dei presenti per il grande giorno di SuperSimo. Tra questi Cristiano Malgioglio è ancora risentito dal non aver ricevuto il suo invito, come ha rivelato a Che tempo che fa.

– “Ma ne abbiamo due di Malgioglio?”

– “È un incubo!” L’iconica entrata di @Simo_Ventura e i Cristiano Malgioglio 🎃 #CTCF pic.twitter.com/nekK8LmMv4 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 20, 2024

“L’incubo” di Simona Ventura

Matrimonio a parte che, si sa, non mette mai d’accordo tutti, Simona Ventura prosegue la sua vita con la solita simpatia e professionalità che la contraddistinguono. Dote dimostrata anche durante il suo arrivo a Che tempo che fa, la quale dopo essere stata accolta da Cristiano Malgioglio 1 e Cristiano Malgioglio 2, ha fatto sorridere tutti per la sua espressione scioccata. Il clone del cantante, in effetti, era piuttosto somigliante all’originale.

Dopo che i due personaggi l’hanno accompagnata al tavolo, la Ventura, rispondendo ironicamente alla domanda di Mara Maionchi: “Ma ne abbiamo due di Malgioglio?”, ha chiosato: “È un incubo!“. Deve fare attenzione, però, SuperSimo, in quanto Malgioglio è ancora “arrabbiato” con lei per non aver ricevuto l’invito, quindi farebbe meglio a confermargli quanto prima la sua simpatia, non credete?