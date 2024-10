“È sulla porta con una mazza di ferro”: smacco atroce per Adriano Celentano, i pettegolezzi su Claudia Mori finiscono in diretta nazionale

Rivelazione shock su Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori. La frecciatina è stata trasmessa proprio in diretta nazionale.

Negli ultimi mesi il nome di Adriano Celentano è apparso più e più volte in prima pagina. La motivazione? Un curioso screzio avvenuto con il suo imitatore per eccellenza, Teo Teocoli. In queste ore i pettegolezzi non sono terminati e le parole trasmesse in diretta nazionale hanno fatto accapponare la pelle ai telespettatori italiani.

Ma che cosa è accaduto? E perché non si sta parlando d’altro? Scopriamolo subito.

Adriano Celentano, oltre ad essere un cantante importantissimo della nostra Nazione, è anche un uomo dal carattere molto forte e sicuro. Recentemente è divenuto virale lo screzio avvenuto con Teo Teocoli, il comico che per anni lo ha imitato e con il quale ha poi creato un rapporto più profondo d’amicizia.

Nonostante i due si conoscano ormai da anni, sembrerebbe che il loro legame sia giunto a una seria rottura.

Il battibecco tanto chiacchierato negli ultimi mesi

Tutto è cominciato quando Teo Teocoli, durante una recente intervista, rivelò di non sentire Adriano da molti anni. Questo lo aveva turbato particolarmente, visto anche il loro rapporto di profonda amicizia. Anziché giustificare questa sua assenza, il cantante aveva risposto poi al comico così: “Non ti rispondo al telefono perché ti voglio bene”. Nonostante ciò, Teo aveva comunque confessato al Corriere della Sera tutto il suo malumore e che, secondo lui, dietro ci stava lo zampino della moglie Claudia Mori: “Fa la padrona e ha sconvolto tutto”.

In queste ore Teocoli è poi tornato a parlare di questa situazione abbastanza delicata, questa volta però in diretta nazionale.

‼️ESCLUSIVA STRISCIA‼️

Primo Tapiro a Teo Teocoli per il botta e risposta con Celentano: “Dovreste darlo ad Adriano, ma occhio a Claudia Mori…”. Stasera a Striscia

Leggi l’articolo al link: https://t.co/KvE4YIfqhO#Striscialanotizia #TeoTeocoli @VStaffelli pic.twitter.com/wchN7TNIXJ — Striscia la notizia (@Striscia) October 10, 2024

Le parole di Teo a Striscia la Notizia

Proprio in queste ore, Striscia la Notizia ha deciso di presentarsi direttamente sotto casa di Teo, per consegnargli l’iconico tapiro. Quando poi Staffelli gli ha spiegato di averglielo portato per la vicenda Celentano, il comico ha risposto così: “Ah! E perché non gliel’avete portato a lui?”. Dopodiché, sempre con la sua immancabile ironia, Teo ha aggiunto: “Lei è sulla porta che aspetta con la mazza di ferro!” riferendosi alla moglie di Adriano.

Non ci resta quindi che scoprire come proseguirà la vicenda Teocoli/Celentano e se i pettegolezzi su Claudia Mori siano soltanto frutto dell’ironia del comico.