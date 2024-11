“Duri poco e …”: Tommaso Zorzi vuota il sacco, ha dovuto affrontare la verità | La confessione spiazzante

Dopo anni dalla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello, è emersa la verità da parte dell’ex gieffino in merito a quello che è successo dopo.

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più chiacchierati del momento, in quanto, dopo aver partecipato a Riccanza, i fan hanno iniziato a seguirlo con entusiasmo. Il conduttore, influencer, scrittore e opinionista televisivo piace molto ai seguaci per la sua simpatia e il suo modo di fare.

Tommaso è molto seguito sui social: i suoi video attirano sempre moltissimi like, per non parlare dei suoi post in merito alla condivisione della sua vita privata, dalle vacanze agli acquisti.

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, poi, la sua popolarità è cresciuta ancora di più, anche perché quella edizione che l’ha incoronato anche vincitore è stata una delle più seguite e amate di tutti i tempi… dopo la primissima stagione, ovviamente.

In quei mesi i fan hanno seguito Tommaso, Francesco Oppini, Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci & company sempre con molto piacere. Dopo anni da quella edizione, l’ex gieffino ha così deciso di rivelare quello che è successo in seguito, e nessuno se lo sarebbe aspettato.

La dichiarazione di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è molto seguito, non soltanto per il suo lavoro ma anche per la sua vita privata. Qualche mese fa aveva pubblicato, sperando di poter aiutare chiunque potesse sentirsi in difficoltà a fare coming out con i propri genitori, la sua e-mail che aveva spedito loro a 18 anni, rivelando: “Mi sono innamorato di un ragazzo. So quanto per un genitore questa possa essere una delusione, ma è stato talmente difficile ammetterlo a me stesso che quando ci sono finalmente riuscito, ho sentito il bisogno di dirlo anche a voi…”.

In quell’occasione specifica aveva mentito ai genitori, in quanto a loro aveva detto di essere uscito con Aurora Ramazzotti, ma in realtà era andato a trovare un’altra persona. Per il momento, comunque, tra i Aurora e Tommaso c’è il gelo, e dopo le rivelazioni velate rilasciate da entrambi pare che quell’amicizia iniziata da ragazzi sia attualmente in stand-by, speriamo dunque che prima o dopo i due possano fare pace.

Eccone un altro: “Io uscito dal GF non ti dico che ero Dio, ma qualcosina sotto.”

Infatti la batosta dopo è stata bella forte per farti tornare alla realtà pic.twitter.com/FC6i6O3C7n — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) November 10, 2024

Un’esperienza impareggiabile per il protagonista di Riccanza

Ed è proprio in merito alla sua esperienza al Grande Fratello Vip che si focalizza il nostro articolo di oggi. Tommaso Zorzi nell’edizione che andò in onda tra il 2020 e il 2021 ne uscì vincitore e ottenne una popolarità difficile da gestire, come ha rivelato lui stesso qualche giorno fa a Elle Active!, evento al quale ha partecipato insieme ai colleghi Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Qui l’ex gieffino ha rivelato di quanto sia stato difficile riabituarsi alla vita normale dopo l’uscita dal GF Vip: “Però se ti abitui solamente alla fama e non al mestiere che stai cercando di fare duri molto poco e ti fai male, perché è effimera, sale e scende…“, rivelando poi che è stato grazie alle persone che lo circondano che è riuscito a superare tutto questo, voltando pagina e imparando un mestiere che lo rendesse felice.