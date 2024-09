Drusilla Gucci al vetriolo dopo i pettegolezzi sul suo ex | L’ereditiera asfalta la nuova fiamma di Lenticchio: “Come la definireste?”

Ecco come ha preso Drusilla Gucci la notizia che il suo ex, Lenticchio, ha una nuova fiammo. È iniziato un botta e risposta tra le due che ha lasciato tutti senza fiato. Cosa sta succedendo?

L’hype di questi giorni è tutto focalizzato su Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, e quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma. In realtà, sono diverse settimane che si parla dell’ex coppia, ormai scoppiata, che tanto piaceva ai loro followers.

Il chiacchiericcio generale è iniziato dopo la decisione dell’ex volto di Temptation Island di sottoporsi al delicato intervento per il cambio del colore agli occhi, il quale ha generato una sorta di effetto domino, in quanto sono successe un po’ di cose dopo quella decisione, ovviamente non collegate all’intervento.

Sono coincidenze, ma in seguito abbiamo visto Lenticchio finire in ospedale per un malore, lasciarsi dalla sua fidanzata di lunga data, Drusilla, e cercare di trovare il suo nuovo equilibrio con il suo nuovo sguardo “per colpa” del quale, almeno per il momento, non può uscire dall’Italia, dopo che il passaporto gli è stato ritirato.

Colpo di scena: pare che Chiofalo ultimamente stia vivendo almeno “una gioia”. Dopo questi mesi complicati ora è insieme a quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma. Ecco come ha reagito la sua ex, una volta scoperta l’identità della donna.

Il caso Gucci-Chiofalo

Dopo diversi rumors su presunti litigi in corso, Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono apparsi in un video, dove mostrandosi uniti hanno dichiarato di essere in pace e di aver chiuso la loro storia in buoni rapporti, smentendo quindi malumori generali.

In seguito, come vi abbiamo già rivelato qualche giorno fa, Chiofalo è stato pizzicato in discoteca con quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma. Come aveva infatti rivelato a FanPage, Francesco e l’ex tronista di Uomini e Donne erano soltanto all’inizio di una promettente conoscenza. C’è interesse l’uno per l’altra, ma sono ancora alle prime battute: si considerano infatti entrambi ancora single.

La risposta di Drusilla alla nuova fiamma di Lenticchio

Adesso che la frequentazione tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero è venuta a galla, si è creato una sorta di processo mediatico dai toni molto accesi. A prescindere dai vari followers dei Vipponi e delle loro teorie, abbiamo assistito a diversi botta e risposta nel corso di pochi giorni. Come possiamo leggere da isaechia.it, ha iniziato la Carriero, rivelando ai fan di non essere stata lei la causa della rottura tra Chiofalo e Drusilla Gucci: “Ci tengo a sottolineare una cosa. Non sono io la causa della rottura di nessuno. Siete pregati di non insinuare cose che esistono solo nelle vostre menti…”.

Seguita dopo poco dalla risposta di Drusilla: “Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo. Poi però, magicamente, appena vi lasciate diventa il loro uomo ideale.Avete presente la categoria? Come la definireste?…“. Poche ore fa è arrivata la risposta di Manuela: “Francesco è single, e anche io. Sinceramente siamo liberi di fare ciò che vogliamo. Veramente ridicola. Vuoi fare hype. Ma attacca lui, non attaccare me”, come riportano da torresette.news. Come finirà questa storia?