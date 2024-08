Dramma per l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver mostrato il pancino ammette: “Manca tantissimo” | La rivelazione genera il caos

L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato tutto il suo disagio, rivelando ai suoi fan quello che attualmente le manca tantissimo. In molti hanno visto quel pancino “sospetto”, quale sarà la verità?

Uomini e Donne è un’istituzione per la rete ammiraglia di Mediaset ormai, in quanto i fan aspettano con ansia ogni singola puntata delle varie messe in onda, per non parlare dell’impazienza con cui contano i giorni che li separano dal ritorno della prossima stagione.

In queste settimane, di pause e di indiscrezioni ne stanno circolando molteplici, e come sempre alcune trovano poi conferma da Maria De Filippi e altre invece finiscono nel dimenticatoio.

Quest’anno pare che il dating trasmesso nella fascia pomeridiana riserverà strabilianti sorprese e novità per i fan anche perché Queen Mary, da quello che si vocifera, avrà una degna avversaria con la quale scontrarsi in Rai, con Zia Mara che dovrebbe occuparsi di una simil versione “del Trono Over” da novembre, allo stesso orario.

Ad ogni modo, in attesa di scoprire quali novità Uomini e Donne riserverà al suo fedele pubblico, oggi parliamo di quello che sta succedendo a un’ex tronista, la quale ha mostrato un pancino che ha fatto tanto chiacchierare.

Le rivelazioni su Uomini e Donne

Prima di proseguire, volevamo aggiornarvi sulle ultime indiscrezioni che stanno circolando in merito alla prossima edizione di Uomini e Donne, dove gli amori e dissapori di tutti i partecipanti in cerca dell’anima gemella continueranno ad animare il piccolo schermo e la curiosità del pubblico.

Secondo gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, sono diversi i nomi papabili che potrebbero prendere parte al dating, in primis alcuni membri di Temptation Island, come Mirko Brunetti dopo la rottura con Perla Vatiero. Ovviamente questi sono solo rumors: bisognerà attendere ancora qualche settimana per sapere come saranno strutturate le prossime puntate. Si vocifera che dal 26 agosto dovrebbero iniziare le registrazioni, mentre la prima puntata dovrebbe arrivare su Canale 5 il 9 settembre.

Una mancanza comune

A smorzare la tensione dei fan in merito all’attesa per il grande ritorno di Uomini e Donne ci ha pensato un’ex tronista, la cui simpatia è cosa ben nota. Stiamo parlando di Andrea Nicole Conte, la quale con un simpatico video social, ha esorcizzato un argomento tabù che colpisce molte persone quando si trovano lontane da casa. Con quel pancino in bella mostra ha rivelato: “Sei in vacanza e ti manca tantissimo il tuo bagno di casa“.

Questo suo post ha trovato molti consensi, in quanto sono molte le donne (Vip e non) alle quali vengono attribuite chissà quali gravidanze, quando in realtà il discorso è molto più semplice… e se vogliamo, più comico e fisiologico. D’altronde, tutti quanti “la dobbiamo fare”… cosa c’è di male?