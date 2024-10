“Dovresti mettere il tuo amico in galera”: Giorgia Meloni nel mirino di Luciana Littizzetto, la cabarettista non ha sparato a salve

Giorgia Meloni è la protagonista del discorso tenuto da Luciana Littizzetto. In molti si chiedono se la Premier risponderà a tutto questo.

Con la comicità si può dire molto, e lo vediamo tutti i giorni nei vari programmi umoristici in televisione o in radio. Alla fine, la libertà di espressione, concessione che, almeno per il momento, qui in Italia abbiamo ancora, è un bene da non sottovalutare.

In alcuni Stati dove regna la dittatura, basta poco per essere incarcerati, per questo dovremmo proteggere la nostra libertà, la quale purtroppo non è scontata, e la Storia insegna.

Naturalmente, a ogni cambio di Governo c’è sempre chi appoggia i politici in carica e chi no, in quanto ognunoha diritto al proprio credo politico. A prescindere dalle decisioni prese, per le quali il popolo non sempre ha voce in capitolo, ognuno ha il diritto di dire quello che pensa.

Ed è quello che ha fatto Luciana Littizzetto, la quale ha espresso il proprio parere su Giorgia Meloni. Come succede sempre in un dibattito, c’è chi ha preso le parti del Premier e chi della cabarettista. Noi vi riportiamo le sue parole, in modo che possiate farvi una vostra idea in totale autonomia.

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Luciana Littizzetto da anni collabora insieme a Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa, prima trasmesso in Rai e adesso sul Canale 9 di Discovery. I temi trattati dai due conduttori e dai vari membri fissi che collaborano con loro in pianta stabile, sono svariati. Si passa sicuramente dai temi più soft a quelli più delicati, che spesso restano sui giornali per diversi giorni.

Lucianina, poi, in ogni puntata indirizza una sua letterina a una persona in particolare, o a un tema che le sta particolarmente a cuore e, giusto o sbagliato che sia, rilascia con il suo tono pungente e sarcastico le sue motivazioni. Quella di qualche giorno fa ha preso di mira Giorgia Meloni e a sua decisione che ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi l’appoggia e chi la critica, come la comica torinese. Scopriamo insieme cos’è stato detto.

la letterina di Luciana Littizzetto su utero in affitto reato universale “sai che dovresti mettere in galera il tuo amico Musk che ha avuto ben 2 figli con utero in affitto…è reato universale o lo è solo per chi nn è amico tuo”…

Meloni sfanculata anche da Lucianina…#CTCF pic.twitter.com/RAcJrXekjV — Sirio 🏀 (@siriomerenda) October 20, 2024

La letterina di Lucianina

Durante la puntata andata in onda qualche giorno fa di Che tempo che fa, di Fabio Fazio sul Canale 9, Luciana Littizzetto ha diviso l’opinione pubblica con la sua consueta letterina. In questo frangente il tema trattato è stato quello della maternità surrogata e della decisione di Giorgia Meloni di renderlo reato universale in Italia.

A tal proposito la cabarettista ha dichiarato: “Sai che dovresti mettere in galera il tuo amico Musk, che ha avuto ben 2 figli con utero in affitto? È reato universale, o lo è solo per chi non è amico tuo?”, ha chiesto la Littizzetto in un lungo monologo letto in puntata. Il popolo del web si è diviso in due gruppi, chi ha dato ragione a lei e chi alla Meloni. Una domanda sorge spontanea, Giorgia risponderà alle parole di Lucianina? E voi cosa ne pensate di questa storia?