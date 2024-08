“Dovresti andare a lavorare”: l’ex opinionista di Uomini e Donne nel bersaglio | La sua risposta è da applausi

Una famosa ex opinionista di Uomini e Donne è stata attaccata duramente da un utente sui social. Ecco che cosa è accaduto.

A settembre tornerà il tanto atteso Uomini e Donne, il programma per eccellenza d’amore che ogni anno registra numeri di share e ascolto assai importanti. In queste ore, una famosa ex opinionista della trasmissione è stata attaccata duramente sui social proprio a due passi dalla prima puntata. Che cosa è accaduto? La risposta della donna è stata da applausi e i fan si sono permessi di farsi una bella risata!

Uomini e Donne di Maria De Filippi tornerà anche quest’anno a farci compagnia nel palinsesto televisivo italiano.

Si tratta di una delle trasmissioni più amate dagli italiani e che ci intrattiene ormai da moltissimo tempo. Da Uomini e Donne sono usciti amori più o meno forti, che comunque per un verso o per un altro hanno sempre fatto sognare i telespettatori. Anche quest’anno gli opinionisti confermati sono proprio Gianni Sperti e Tina Cipollari, due bombe ad orologeria che non si peritano certamente di dire cosa ne pensano dei vari personaggi.

Una nota ex opinionista della trasmissione è stata però attaccata sui social e in queste ore non si sta parlando d’altro, ecco quanto accaduto.

Karina Cascella: l’ex opinionista adesso nel bersaglio

Ebbene sì, ad essere stata duramente accusata è proprio Karina Cascella, ex vincitrice de La Talpa. I fan del programma televisivo si ricorderanno sicuramente della donna all’interno della trasmissione e di come, attraverso il suo carattere forte e schietto, non si sia mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno. Negli ultimi anni la donna si è però allontanata sempre di più dal mondo dello spettacolo ed ha deciso piuttosto di aprire un ristorante a Bergamo di nome ‘Matambre’.

Chiunque l’abbia provato giurerebbe che sia delizioso, ma le critiche non sono comunque tardate ad arrivare.

Il commento pungente sui social

Karina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in bianco e nero mentre osserva il cellulare. Ha scritto un lungo pensiero condiviso da molti. La Cascella, attraverso le sue parole, ha criticato le figure online tutte uguali, che mostrano soltanto i loro acquisti, i loro outfit e la loro casa. Con questo appunto rivolto ai social, la donna ha poi sottolineato di quanto sia soddisfatta della sua vita più semplice. Nei commenti però sbuca: “Peccato che dovresti andare a lavorare invece di insegnarci a come si sta al mondo.” La risposta della Cascella non è tardata ad arrivare: “Vieni al mio ristorante, se vuoi offro lavoro anche a te così eviti di sprecare tempo inutile sui social patatino.”

Ma si sa, Karina Cascella ha sempre la risposta pronta e nessuno può prendersi beffe di lei!