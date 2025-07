Doppio disastro per Mario Adinolfi, dopo la mancata vittoria all’Isola spunta la rivelazione choc della moglie: “Sono sottomessa”

Il giornalista Mario Adinolfi e l’ennesima batosta dopo la mancata vittoria de L’Isola dei Famosi. Questa volta c’entrerebbe la moglie.

Mario Adinolfi, noto giornalista della nostra Nazione, è stato sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Le sue idee, spesso controcorrente, lo hanno infatti reso un concorrente abbastanza divisivo agli occhi del pubblico generalista.

E dopo la sua mancata vittoria (per un pelo), l’uomo è finito nuovamente al centro dell’attenzione a seguito di una rivelazione choc della moglie.

Questa edizione de L’Isola dei Famosi è giunta al suo termine, e ha visto la vittoria di Cristina Plevani, la quale fu anche la primissima vincitrice del Grande Fratello. Mario Adinolfi si è classificato in seconda posizione, tuttavia, possiamo dire con certezza che il premio come ‘Concorrente più Discusso di questa edizione‘ se lo è indubbiamente aggiudicato il giornalista.

In queste ore, però, sui social è tornata virale una dichiarazione della moglie Silvia Perdolesi, che ha visto nascere una grossa polemica tra gli utenti.

Perché Mario Adinolfi è stato un personaggio discusso

Nonostante la sua bellissima esperienza dentro L’Isola dei Famosi e i 34 chili persi con orgoglio, Adinolfi è stato un personaggio abbastanza discusso all’interno del reality. Questo perché, già durante la sua carriera giornalistica e politica, l’uomo aveva spesso fatto riferimento ad alcuni ideali un po’ radicali e bollati da molti come misogini. Non sono poi mancate le discussioni con gli altri concorrenti (soprattutto le donne) e proprio tale aspetto potrebbe essergli costato la mancata vittoria di questa edizione del reality show.

Sui social, poi, qualcuno ha deciso di rispolverare alcune vecchie dichiarazioni che fece la moglie Silvia durante una sua intervista.

Le vecchie dichiarazioni della moglie Silvia

Come riportato da Libero.it, tempo fa la compagna di Adinolfi ammise: “Se sentirsi sottomessa significa essere al servizio della mia famiglia e, quindi, fare tutto ciò che è in mio potere per rendere armoniosa la vita insieme a mia figlia e mio marito, allora sì, sono sottomessa“. Insomma, Silvia non la pensa minimamente come chi accusa l’uomo di essere un ‘padre padrone’, e piuttosto rispetta al 100% i suoi ideali.

Ma di cosa ci dovremmo stupire? Se la moglie di Adinolfi si è innamorata di lui, vuol dire sicuramente che dietro alle apparenze si nasconde sempre qualcos’altro, e lo testimonia anche il rapporto di stima e rispetto che Mario ha sviluppato con numerosi naufraghi in Honduras!