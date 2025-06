Doppia vita per il volto di Canale 5, spunta il retroscena indecente | Beccato coi ricchi e potenti in cerca di trasgressione

Altro che angioletto della televisione! Il noto volto Mediaset è stato beccato con i ricchi e potenti in cerca di un po’ di trasgressione..

In queste ore, l’azienda Mediaset di Pier Silvio Berlusconi è finita al centro di uno scandalo mediatico. L’indiscrezione circolata sul noto voto della televisione ha fatto luce su una realtà spesso discussa nel corso degli anni.

Le sue frequentazioni con i ricchi e potenti, hanno creato immediatamente curiosità nel mondo del web. Ma ecco cosa è accaduto.

Quando Pier Silvio Berlusconi pensa di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo, arriva sempre l’ennesima batosta mediatica che fa finire l’azienda Mediaset al centro dell’attenzione. Dopo tutte le polemiche nate a seguito dei suoi flop televisivi, il dirigente questa volta è finito sulla bocca di tutti per una motivazione differente.

Sui social è infatti cominciata a circolare un’indiscrezione alquanto piccante, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Le indiscrezioni circolate in queste ore

Dagospia, nelle ultime ore, è finito al centro dell’attenzione a seguito di alcune voci di corridoio molto interessanti. La prima è stata quella che vedrebbe la coach di canto di Amici, Anna Pettinelli, come futura opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini è stato anche paparazzato a Capri a cena fuori assieme a lei e Cristiano Malgioglio, attirando così ancora di più l’attenzione del pubblico di telespettatori. E in queste ore, la nota testata di gossip ha deciso di sganciare un’altra bomba!

Questa volta a parlare è stato proprio Alberto Dandolo, il quale ha deciso di rivelare una chicca su uno degli ex concorrenti del reality show.

Il segreto sull’ex concorrente del Grande Fratello

Come riportato da Dagospia: “Chi è quel concorrente dell’ultima edizione che in una grande città è noto per ammaliare con la sua ‘indecente virtù’ benestanti professionisti in cerca di una trasgressione?” Bisogna sottolineare che Dandolo non ha voluto dare un nome e cognome a questa sua indiscrezione, lasciando ai lettori un margine di dubbio. Andando però a sbirciare tra i commenti pubblicati sul web, a detta di molti potrebbe trattarsi proprio di Lorenzo Spolverato, ex concorrente di questa edizione e visto da molti come uno ‘scalatore sociale’. Insomma, questo mistero sganciato da Dagospia ha letteralmente fatto impazzire gli utenti!

E chissà, magari un giorno questo ammaliatore si paleserà al pubblico e confermerà questo retroscena inaspettato di cui tutti quanti parlano in queste ore!