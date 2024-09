Doppia batosta per Paolo Bonolis, dopo la separazione la sua ex è pronta all’altare: “Sicuramente lo inviterò” | Glielo ha sbattuto in faccia

Dopo essersi lasciato con la sua ex moglie, Paolo Bonolis ha ricevuto una seconda batosta in queste ore. Ecco quale.

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più noti e importanti della nostra nazione. Altrettanto conosciute sono le sue passate relazioni, in particolar modo quella con Sonia Bruganelli. Qualche mese fa i due hanno annunciato il loro divorzio, e la cosa aveva lasciato i fan della coppia sbigottiti. In queste ore però, Paolo ha ricevuto una seconda batosta altrettanto importante.

Sembrerebbe che la sua ex stia per convolare a nozze e la notizia è divenuta immediatamente virale sui social.

Paolo Bonolis, si sa, è un uomo che dell’ironia ha fatto il suo mestiere ma che, proprio come tutti noi, nasconde delle fragilità e dei momenti di debolezza. La sua rottura con Sonia Bruganelli deve essere stata sicuramente molto difficile, anche perché i due stavano insieme ormai da diversi anni. Oltre però a questo suo momento difficile, l’uomo è tornato ad essere al centro dell’attenzione per la sua ex.

Sembrerebbe che la donna sia pronta a sposarsi e, strano ma vero, Bonolis comparirebbe nella lista degli invitati…

La dura batosta per Paolo Bonolis

Paolo e Sonia sono stati assieme per circa vent’anni, dopo essersi conosciuti nel 1997 dietro le quinte della trasmissione Tira e Molla. Dal loro amore sono nati poi i tre bellissimi figli Silvia, Davide e Adele. Una relazione che ha fatto sognare moltissimo i telespettatori italiani e che, nonostante sia ormai conclusa, pare li abbia comunque mantenuti legati e in ottimi rapporti. Oltre però a Sonia, un’altra ex storica del conduttore sta per convolare a nozze…

I due erano stati assieme per cinque anni negli anni ‘90 e i fan della coppia se li ricorderanno alla perfezione.

L’invito di Laura Freddi

Si tratta di Laura Freddi, ex fidanzata del conduttore. Attualmente, Laura è fidanzata con il 48enne Lorenzo D’Amico e sembrerebbe che i due siano pronti per fare il grande passo. Come riportato da Fanpage, la donna ha recentemente concesso un’intervista a DiPiù, dove ha rivelato: “Sicuramente inviterò Paolo con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita.. Siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto”. Dopodiché la donna ha anche aggiunto di voler invitare anche la sua ormai ex moglie Sonia Bruganelli e di non aver alcun tipo di problema al riguardo.

Insomma, Paolo dovrà accettare che adesso anche un’altra sua vecchia fiamma è andata avanti… ed è persino pronta a sposarsi!