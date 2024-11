Dopo la vittoria a Chi vuol essere milionario adesso è povera in canna | Ecco cos’è successo agli ex vincitori del game-show

Dopo aver vinto a Chi vuol essere milionario?, oggi purtroppo è più indebitata di prima. Ecco che cos’è successo a lei e agli ex vincitori del game-show.

Chi vuol essere milionario? è lo show di Mediaset condotto da Gerry Scotti che ha segnato intere generazioni. Addirittura, sono usciti molti videogiochi che hanno riproposto quasi interamente l’atmosfera che si respirava nello studio di Canale 5.

Soprattutto agli esordi del programma c’era una sorta di Gerry-mania, che spingeva molti italiani a chiedere, per esempio, l’aiuto del pubblico quando erano in difficoltà nella vita reale. I classici refrain del programma e le frasi più usate, infatti, erano di dominio comune nel linguaggio corrente.

Decisamente un programma che ha fatto divertire il grande pubblico, il quale si riuniva in occasione di ogni puntata per guardare zio Gerry e i vari concorrenti, facendo il tifo per loro quando iniziavano a toccare i livelli “caldi” della scalata al milione.

Eppure la vittoria non è stato un dono per tutti, in quanto l’ex vincitrice adesso starebbe affrontando gravi difficoltà economiche. Ecco che cos’è successo a lei e ad altri suoi colleghi che all’epoca parteciparono al game-show.

Il ritorno di Chi vuol essere milionario

Nell’era dei revival, dopo La ruota della fortuna era palese intuire che anche Chi vuol essere milionario tornasse dopo tanti anni di pausa. Per il momento non ci sono certezze, se non quella che il programma dovrebbe tornare sempre sotto la direzione attenta di Gerry Scotti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, come riportano da Wikipedia.

Sulla pagina ufficiale sono indicate le modalità per partecipare alla prossima edizione. Dovrete infatti mandare un’e-mail e attendere la chiamata per il colloquio telefonico. Ovviamente ci sono tre requisiti per poter partecipare. Dovrete essere maggiorenni, non avere precedenti penali e non aver partecipato ad altri giochi televisivi dal 1° gennaio 2023 in poi.

Il triste epilogo per la vincitrice del programma Mediaset

Adesso che sapete come candidarvi per la nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, se vi sentite pronti e soprattutto preparati potrete tentare la buona sorte. Speriamo quindi che a voi possa andare meglio, rispetto all’ex vincitrice che adesso è povera in canna. Stiamo parlando di Michela De Paoli, la quale nel 2011 vinse il fatidico milione. Tra sogni e speranze, la donna ha acquistato una casa nuova e si è “buttata” anche sull’acquisto di una gelateria, ma purtroppo le cose sono andate male e ha dovuto chiuderla.

Come rivelano da Il Messaggero, la donna si troverebbe attualmente in gravi ristrettezze economiche. Oltre a lei, il noto quotidiano ha riportato le vicissitudini attuali di altri due campioni, a distanza di parecchi anni. Parliamo di Francesca Cinelli e Davide Pavesi. Entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata ma, da quello che possiamo leggere, tutti e due hanno proseguito con le loro routines quotidiane, continuando anche a lavorare.