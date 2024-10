Don Matteo, Nino Frassica compie un gesto assurdo sul set: quello che ha ordinato alla troupe è davvero allucinante | Lo hanno visto tutti

Il gesto di Nino Frassica sul set di Don Matteo “ai danni” della troupe è qualcosa di incredibile, una scena del genere non si era mai vista. Ecco che cos’è successo.

Nino Frassica non ha bisogno di presentazioni, in quanto intrattiene il pubblico con i suoi sketch comici da decenni, per non parlare di tutte le altre mansioni che svolge come conduttore, attore e scrittore. È un portento davanti alle telecamere ed è impossibile non ridere quando c’è anche lui nei paraggi.

Nino è la tipica persona che tutti noi vorremmo avere come amico, soprattutto nei momenti di tristezza, in quanto con la sua comicità riuscirebbe sempre a strapparci un sorriso. E, ovviamente, l’attore ha dimostrato di saper interpretare al meglio ogni ruolo richiesto nei vari film che ha interpretato.

L’abbiamo visto con la sua brillante interpretazione nella fiction Rai Don Matteo, dove, nei panni del maresciallo Cecchini, riesce sempre a fare ridere il pubblico, ma anche commuovere, in base alla scena girata.

Per questo non stupisce il fatto che il grande Frassica abbia fatto alla troupe sul set di Don Matteo proprio questa richiesta. I follower sui social sono rimasti tutti impietriti, in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Lo spoiler di Nino Frassica su Don Matteo

Prima di rivelarvi cos’è successo sul set di Don Matteo 14, vogliamo rivelarvi lo spoiler rilasciato dallo stesso Nino Frassica, ossia il nostro maresciallo preferito, Nino Cecchini, in merito all’imminente nuova stagione di una delle fiction Rai più amate di sempre. La prima puntata infatti sarà trasmessa sulla rete ammiraglia il 17 ottobre, e i fan non stanno più nella pelle.

Come ha rivelato lo stesso Frassica a È sempre mezzogiorno da Antonella Clerici (spostatevi al prossimo paragrafo se non volete sapere): “Ci sono new entry e new escy. Poi c’è una grande sorpresa, non si sa se il primo Don Matteo torna… io non posso dire niente, il pubblico deve seguire queste dieci puntate”, ha rivelato, facendo aumentare ancora di più l’ansia per l’attesa. Inoltre, il pubblico nella prima puntata dirà addio a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, i quali saranno impegnati nella celebrazione del matrimonio dei loro personaggi, al capitano Anna Olivieri e al Pm Marco Nardi, i quali si trasferiranno poi a Roma per una nuova avventura, lasciando Spoleto.

“Nino Frassica all’arrivo sul set apre la portiera della macchina e alza la musica a tutto volume. La troupe deve ballare per cinque minuti, altrimenti Nino non scende.” VERO! 🔥😂#DonMatteo14 https://t.co/VE8oF5s2cR pic.twitter.com/jPO85goaKu — Monica R. (@Juv3girl38) October 9, 2024

La richiesta di Nino alla troupe

Quando diciamo che Nino Frassica è l’anima della festa non stiamo esagerando, in quanto un recente video che sta girando sui social, diventato virale, ha fatto rallegrare in molti. Si sa, la tensione quando si registra una fiction è sempre molto alta, per questo motivo ci vorrebbero più persone come il comico per allentare la pressione.

Come vediamo dal video social, Nino è arrivato in auto sul set di Don Matteo e, dopo aver messo a tutto volume la musica, ha “ordinato” a tutta la troupe di ballare per 5 minuti, altrimenti non sarebbe sceso dall’auto. Ovviamente, nessuno se l’è fatto ripetere due volte, come possiamo vedere.