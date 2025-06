Don Matteo, arriva la bomba sexy nella caserma di Spoleto | Guai in vista per Nino Frassica e Raoul Bova: ne vedremo delle belle

Arriva un volto noto a Don Matteo che potrebbe portare scompiglio nelle vite dei protagonisti.

Don Matteo è una delle fiction più amate e seguite della Rai, tant’è che va in onda dal 2000, ma i fan la seguono tutt’ora con il medesimo affetto e interesse. Naturalmente, il grande pubblico ci ha impiegato un po’ ad abituarsi all’uscita di scena del leggendario Terence Hill nei panni del prete in bicicletta che, tra una messa e l’altra, aiutava i Carabinieri a risolvere i casi più difficili.

Una sorta di Sherlock Holmes con la tonaca, che ha tenuto compagnia agli italiani per più di 10 anni. Al suo posto, adesso, è arrivato un altro attore molto quotato: parliamo del talentuoso Raoul Bova, il quale sta vestendo i panni di Don Massimo, in sella alla sua moto con la stessa passione del suo predecessore.

Ovviamente, il tutto è contornato dalla simpatia e bravura di Nino Frassica, Nathalie Guetta, Francesco Scali e tutti gli altri, che rendono ancora più spassose e movimentate le indagini che sconvolgono la tranquillità di Spoleto.

Eppure, un altro nome potrebbe portare scompiglio per il maresciallo Cecchini e Don Massimo, in quanto una famosa bomba sexy si starebbe apprestando ad arrivare in caserma. Ecco di chi parliamo.

Don Matteo: i nuovi spoiler

Prima di parlarvi della new entry tanto attesa, secondo quanto letto su tvblog.it dal 9 giugno sono iniziate le registrazioni delle puntate che comporranno Don Matteo 15 che, stando a quanto rivelato dallo sceneggiatore Mario Ruggeri, dovrebbero essere trasmesse: “Nel 2026. Penso che torneremo alla nostra collocazione primaverile. Però non si sa mai, può esserci un imprevisto, come quest’anno. Tutto può cambiare”. Dovrebbe essere confermato anche il cast storico, quindi: Raoul Bova tornerà a vestire i panni di Don Massimo, così come Nino Frassica con il suo maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta con Natalina e così via. Vale lo stesso per i volti più recenti, quelli di: Eugenio Mastrandrea con il capitano Diego Martini, Federica Sabatini con Giulia Mezzanotte e Gaia Messelklinger con Vittoria.

Direttamente dal set, poi, come riporta il blog, è arrivato un grande spoiler, cioè un’immagine di un cappello da donna lasciato in primo piano durante la prova costume. Si vocifera che al posto di Anna Olivieri alias Maria Chiara Giannetta, potrebbe arrivare Irene Giancontieri, come riportano dal magazine L’architetto, ma ovviamente è meglio attendere conferme ufficiali direttamente dalla produzione Rai.

Un volto nuovo arriverà a Don Matteo

Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto, oltre alle indiscrezioni lette nel paragrafo precedente, da qualche ora sta girando un rumors che sta facendo agitare la rete, visto che uno dei volti più chiacchierati dello show business potrebbe prendere parte al cast di Don Matteo, portando scompiglio nella vita dei protagonisti.

Parliamo della sexy e talentuosa Diletta Leotta, la quale, come letto da isaechia.it e riportato da Santo Pirrotta per Vanity Fair: “…Con il suo fascino Diletta – non è il suo debutto da attrice: la giornalista e presentatrice ha già recitato in film come 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale? – porterà sicuramente scompiglio nella caserma di Spoleto. Un po’ come era successo quasi dieci anni fa con Belén…”. Anche Giuseppe Candela ha riportato la notizia: “Diletta Leotta nel cast (forse per una sola puntata) di Don Matteo. lo rivela Santo Pirrotta su Vanity Fair”. Che dire, non vediamo l’ora di ricevere conferme in merito.