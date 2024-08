Dolore immenso per Ultimo, per il cantante è giunto il momento dell’addio più doloroso: “Mi si è spezzato il cuore”

Il noto cantautore Ultimo ha ricevuto una bruttissima notizia proprio in queste ore. La perdita dolorosa ha spezzato il cuore dei fan.

Ultimo è sicuramente uno tra i cantanti della nuova generazione ad essere entrato nel cuore di gran parte degli italiani. Grazie alla sua voce e alle sue parole, Niccolò è riuscito a scalare le vette della classifica musicale italiana. In queste ore, però, purtroppo ha ricevuto una tristissima notizia che ha immediatamente allarmato i fan.

La perdita del giovane cantautore è stata sicuramente un duro colpo e, in queste ore, non si sta parlando d’altro.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è una giovane promessa della musica italiana che da alcuni anni è entrato nel cuore delle persone. Oltre ad aver fatto sognare l’Italia con la sua attitudine poetica, il ragazzo ha riempito stadi, girato la Nazione e ottenuto un seguito senza precedenti. Tra poco diventerà papà, e la sua compagna Jacqueline ha annunciato la gravidanza direttamente sul palco più ambito dai cantanti della nostra nazione: quello dello Stadio Olimpico.

Nonostante però la sua carriera e l’amore stiano andando a gonfie vele, il ragazzo ha ricevuto una triste notizia in queste ore.

La triste perdita di Ultimo

Purtroppo, proprio in queste ore, è venuta a mancare la dolcissima nonna di Ultimo, Gina. Il cantautore era legatissimo a lei e condivideva spesso con i suoi fan dei momenti assieme. Sui social Niccolò ha ricevuto moltissimo affetto e vicinanza dai fan, e uno di essi scrive: “Mi si è spezzato il cuore, era la nonna di tutti noi.” E ancora: “Fai buon viaggio, Nonna Gina. Da oggi c’è una farfalla bianca in più”.

Sui social è poi circolato un video di Ultimo e della Nonna Gina che ha emozionato tutti gli italiani.

Fai buon viaggio, Nonna Gina. Da oggi c’è una farfalla bianca in più❤ pic.twitter.com/5JXlHMQfF7 — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) August 25, 2024

Il video strappalacrime dei due assieme

Dalle immagini vediamo Niccolò e Gina assieme, in cucina, come ai vecchi tempi quando il cantautore non era conosciuto da migliaia di persone. Lei sorride ingenuamente, e lui le annuncia che il giorno dopo sarebbe uscito il nuovo album intitolato ‘Altrove’. Con gli occhi fieri per il suo ragazzo, lei si mette in posa e suscita ondate di tenerezza nel web.

Non ci resta quindi che ricordarli così, mandare un abbraccio a Niccolò per la sua grave perdita e salutare la dolcissima Nonna, che ha emozionato tutti quanti.