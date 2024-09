Doccia fredda per Fabrizio Corona, la giovane fidanzata vomita la verità sulla sua gravidanza: “Non è stato bellissimo” | Lo sconvolgente retroscena

Fabrizio Corona ha ricevuto una dura doccia fredda dalla propria ragazza. Il retroscena ha lasciato i fan della coppia allibiti.

Fabrizio Corona è un noto personaggio dello spettacolo che, nel corso degli anni, ha fatto molto discutere. Le sue paparazzate e le sue affermazioni tranchant, infatti, hanno spesso creato il caos tra numerosi Vip. Attualmente è felicemente fidanzato con Sara Barbieri, e la giovane sta aspettando il suo primo figlio. In queste ore, però, la bellissima modella ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sui social.

Inutile dire che deve essere stata una doccia fredda per Corona e i fan della coppia sono rimasti a bocca aperta.

Di una cosa siamo sicuri: Fabrizio Corona o si ama o proprio non si può sopportare. Il suo carattere molto forte e il suo coraggio di dire sempre come la pensa lo hanno reso sicuramente un personaggio abbastanza divisivo. Dopo anni passati in carcere e vari problemi giudiziari, attualmente Corona sembra essere pronto a mettersi nuovamente in gioco.

Infatti, dopo la sua travagliata relazione con Nina Moric, il maestro degli scoop è attualmente fidanzato con la bellissima Sara Barbieri.

Le dichiarazioni della fidanzata di Fabrizio Corona

Sara e Fabrizio sono una coppia particolarmente seguita sui social. Tuttavia sembrerebbe che i due, nel dicembre del 2023, abbiano vissuto un breve momento di crisi, superato poi con la gravidanza. La ragazza, proprio in queste ore, ha pubblicato un post molto toccante sul proprio profilo Instagram, dove raccontava la sua esperienza con la dolce attesa. In questa lettera, Sara ha parlato della sua iniziale difficoltà a diventare madre, e di come il suo corpo non fosse mai ‘pronto’. Ha poi ricordato dei momenti in cui, al contraroi, non doveva render conto a nessuno (non senza un pizzico di malinconia) e di come adesso il suo grembo custodisca un piccolo cuore che batte.

Dopodiché, ha parlato anche delle varie difficoltà vissute, e di come questo percorso non sia sempre così semplice.

I momenti difficili durante la gravidanza

Sara ha voluto raccontare dei momenti difficili durante la gravidanza: “Se ripenso a questi mesi, non è stato tutto bellissimo come la maternità è portata a pensare. Troppe volte mi sono sentita sbagliata perché i miei pensieri mi facevano stare male, e i sensi di colpa diventavano immensi”. Ha comunque spiegato che adesso è riuscita a superare ogni sua paura, e di essere immensamente grata alla vita.

Un messaggio sicuramente toccante, che ha emozionato tutti i fan di Sara e di Fabrizio e permesso a molte donne di fare pace com i rispettivi conflitti interiori.