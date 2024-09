Divorzio Ferragnez, in aula volano stracci tra Fedez e Chiara | L’ultimo smacco dell’influencer esaspera i toni: “Ha rifiutato in modo netto”

È iniziato il divorzio tra i Ferragnez e, dai rumors che circolano, neanche nel migliore dei modi. Volano stracci tra Chiara Ferragni e Fedez.

Non importa se Chiara Ferragni e Fedez vi siano mai piaciuti o meno, a prescindere dall’essere fan dei due, e dimenticando per un attimo tutto quello che è successo nel corso di questi mesi, se ci soffermiamo solo un momento su di loro come coppia e non come vip, non possiamo dire che non ci abbiano fatto chiacchierare.

Dalla proposta di matrimonio in poi, entrambi sono stati molto romantici, e hanno fatto sperare a molti di trovare un’anima gemella che li completasse, tanto quanto si completavano loro. Dopo essere diventati genitori, poi, accedere ai loro profili social era bello, e vedere una famiglia così unita uno spasso.

Vedere la simpatia di Leone e Vittora, l’arrivo di Paloma, il divertimento nei loro occhi ogni volta che vivevano un’avventura insieme. Purtroppo, quei momenti pare proprio che siano finiti e i fan farebbero meglio a mettersi l’anima in pace.

Pare infatti che il divorzio dei Ferragnez sia iniziato, e in aula le cose non sono andate proprio come i followers si sarebbero aspettati. Il rifiuto secco è ciò che ha lasciato ancora di più senza parole.

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez

Da quando Fedez ha lasciato il tetto coniugale è successo praticamente di tutto, rumors su presunte fiamme, mai confermate o smentite (per entrambi) se dobbiamo dirla tutta, per non parlare di vacanze interminabili, i bambini rigorosamente di schiena, la nuova casa di lui e la nuova vita di entrambi.

Insomma, chi credeva che Chiara e Federico avrebbero avuto il “vissero per sempre felici e contenti” purtroppo si sono dovuti ricredere, e in realtà, vederli così arrabbiati e distanti fa veramente male. Speriamo solo che i due genitori, prima di essere ufficialmente ex coniugi, possano trovare una quadra per i loro bambini, che nei fatti dei grandi non dovrebbero entrarci.

Il mantenimento di Leone e Vittoria

Pare che il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni sia iniziato: i due (ex) coniugi si sono incontrati per la prima volta in un’aula di tribunale, accompagnati dai loro avvocati. Secondo le parole di Gabriele Parpiglia, il clima pare essere tutt’altro che sereno. Tra le varie bagarre legali, il punto cruciale per il rapper e l’influencer sono i loro figli, nonché l’assegno di mantenimento.

Ecco che cosa ha rivelato il giornalista sul suo profilo Instagram: “Chiara si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… irrisoria“. E concludendo: “(Fedez, ndr) pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop. Inoltre, il cantante potrà vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge, con i weekend alternati e pernotto in casa di lui”. Come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.