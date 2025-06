Dino Giarrusso, il bombarolo dell’Isola: ecco chi è la moglie Sara e perché, se minaccia querele, è il caso di espatriare

Ecco chi è Sara, la moglie di Dino Giarrusso, l’attuale naufrago dell’Isola dei famosi.

Dino Giarrusso è un personaggio poliedrico in quanto, leggendo la sua biografia, vediamo che ha portato avanti nella sua vita molteplici interessi, e lavorato come sceneggiatore, regista, giornalista, politico e personaggio televisivo.

Inoltre, è stato inviato per la trasmissione Le Iene ed è uno degli attuali naufraghi dell’Isola dei famosi di Veronica Gentili; il cui nome, peraltro, in questi giorni è spesso sotto i riflettori.

Il suo modo di fare ha diviso l’opinione pubblica, con chi lo approva e chi lo critica, ma questo sta succedendo con tutti i naufraghi che si stanno mostrando senza filtri al pubblico, e questo accade quando sei lontano dalla propria zona di comfort.

Ed ecco perché in questi giorni si sta parlando della moglie di Dino, Sara e delle sue dichiarazioni in merito ad una possibile e futura querela. Ecco che cos’è successo.

Lo scontro epocale tra Dino Giarrusso e Omar Fantini

La tensione all’Isola dei famosi si taglia davvero con il coltello, in quanto i naufraghi sono stanchi e affamati, e sentono anche la mancanza della famiglia e di tutti gli agi delle rispettive vite.

Questo nervosismo di fondo l’abbiamo infatti visto in particolare durante la sfida in acqua tra i naufraghi, dove si è consumato un litigio molto acceso tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, uno scontro che ha portato Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli a sgridare pubblicamente i due naufraghi, e a escluderli dalla prova. In seguito, in un comunicato arrivato all’Isola: “In seguito all’accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell’Isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader…”. A parlare dell’accaduto anche Sara Garreffa, moglie di Dino.

Chi è Sara Garreffa, la moglie di Dino Giarrusso

Come dicevamo, in seguito al litigio avvenuto all’Isola dei famosi tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, a parlare anche la moglie del primo, Sara Garreffa: “Ci sono sicuramente gli estremi per poterla sporgere (la querela, n.d.r.0,) data la rilevanza penale delle azioni di Omar, ma al momento non mi sbilancio. Sicuramente valuteremo questa eventualità…”, come riportano da FanPage.

Ebbene, per chi non lo sapesse, Sara è un’avvocatessa molto affermata, ha 35 anni ed è sposata con Garrusso dal 2019, dal quale ha avuto due figli. In merito al loro amore, Dino durante il suo primo anniversario aveva dichiarato: “Rifarei tutto quel che ho fatto nella vita. Soprattutto rifarei quel che ho fatto un anno fa”. Nonostante i due coniugi siano molto riservati, in molti si stanno chiedendo se ci saranno ripercussioni pubbliche dopo caso scoppiato all’isola o se finirà tutto con una stretta di mano… Noi ce lo auguriamo!