Diletta Leotta, tutta la verità sui ritocchini: “Ha dovuto rifare la carta di identità” | Il video del 2006 infiamma la rete

Diletta Leotta e la verità dietro alla sua immagine. Sembrerebbe infatti che i ritocchini abbiano cambiato i connotati del suo viso.

La bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta è finita nuovamente al centro di una bufera mediatica per il suo aspetto fisico. Dopo anni di silenzio, la donna avrebbe finalmente ammesso di essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

D’altronde, confrontando il suo prima e dopo è possibile notare come la donna sia improvvisamente ‘sbocciata’. Ma ecco le sue rivelazioni.

Ormai si sa, Diletta Leotta è ritenuta tra le donne più belle del nostro panorama televisivo. Attualmente è impegnata con DAZN, ma l’abbiamo vista anche nei panni di conduttrice per La Talpa. Oltre al suo carisma, la donna è particolarmente apprezzata dagli italiani per la sua eleganza e bravura. Nonostante ciò, per moltissimo tempo si è discusso sul suo presunto ricorso ai ritocchini estetici, a lungo negato e poi infine ammesso.

In queste ore, è emerso un suo video del 2006 in cui la Leotta è praticamente irriconoscibile.

L’ammissione agli interventi di chirurgia

Come riportato da FanPage.it, la conduttrice avrebbe negato per diverso tempo i suoi interventi di chirurgia estetica. In molti si ricorderanno infatti del suo discorso a Sanremo, quando affermò: “La bellezza capita”. Tuttavia, durante una sua recente intervista per Verissimo, la Leotta ha ammesso di aver fatto qualche piccolo intervento, ma di non essere assolutamente rifatta dalla testa ai piedi come in molti hanno sempre sostenuto. Eppure, nonostante la versione pubblica della bellissima donna, qualcuno continua a non credere al 100% alle sue parole.

Il video che la ritrae durante un concorso di bellezza nel 2006, mostra infatti una Diletta completamente differente da com’è oggi.

Il video di Diletta divenuto virale sui social

La donna aveva solamente diciassette anni quando decise di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e partecipare a Miss Playa Bonita su Tele Color. Nonostante fosse ancora una ‘ragazzina’, a detta di molti utenti i suoi lineamenti erano completamente differenti da quelli di oggi: “Praticamente ha dovuto cambiare carta d’identità”, qualcuno ha commentato. Altri ancora hanno invece sottolineato: “Era già bella, ma completamente diversa”, oppure: “Prima di entrare dal carrozziere”. Il popolo del web è quindi rimasto basito dalle immagini della conduttrice da giovane, e ha sostenuto ancora di più la teoria secondo la quale Diletta sia tutto, fuorché al naturale.

Insomma, sembrerebbe che la bellezza della Leotta non sia ‘capitata’ in modo meramente casuale e che, a volte, la chirurgia estetica può essere veramente miracolosa!