Diletta Leotta nella bufera: lo sgarbo atroce all’amica non passa inosservato | Adesso gli occhi dell’Italia sono puntati su di lei

La bellissima Diletta Leotta è entrata nella bufera in queste ore. Lo sgarbo non è passato inosservato e gli occhi dell’Italia sono su di lei.

In queste ore il nome di Diletta Leotta è sbucato più e più volte nel mondo del web. La motivazione sembra assurda, e lo sgarbo atroce all’amica non è passato inosservato. Scopriamo dunque assieme perché gli occhi di tutt’Italia le sono puntati addosso e cosa, questa volta, non è piaciuto per niente alle persone.

Diletta Leotta è la bellissima conduttrice televisiva e radiofonica che, da diversi anni a questa parte, è apparsa in svariate trasmissioni.

La donna ha sempre fatto parlare molto di sé, sia per la sua bellezza indiscutibile che per alcuni suoi flirt storici. Nonostante però negli ultimi mesi il nome della Leotta fosse pian piano scomparso dal web, in queste ora buca ogni titolo di giornale e rivista. Ma che cosa è accaduto? Tutto sembra essere partito dalle Olimpiadi 2024 e c’entrerebbe anche una cara amica di Diletta.

Ecco dunque nel dettaglio che cosa è accaduto in queste ore e perché sul web si sta facendo fatica a parlare d’altro.

Diletta Leotta e Rossella Fiamingo: due care amiche

Durante questi giorni abbiamo visto le bravissime schermitrici vincere la medaglia d’oro contro la Francia. Tra le sportive che hanno primeggiato troviamo anche Rossella Fiamingo, una cara amica della conduttrice Diletta Leotta. Le due hanno un bellissimo rapporto da diversi anni e, durante una recente intervista per il Corriere della Sera, la Fiamingo ammise di aver capito cosa fosse l’amicizia solo grazie a Diletta.

Subito dopo la sua bellissima vittoria, sul web è cominciato a diventare virale il titolo di una nota testata giornalistica che ha lasciato tutti quanti senza parole, Diletta Leotta compresa.

Semmai è Diletta Leotta ad esser amica di Rossella Fiamingo. #GIOCHIOLIMPICI https://t.co/fNoZpJPfaj — jean-loup verdier ❧ (@manliops_op) July 31, 2024

L’assurdo titolo di giornale

Subito dopo la vittoria delle campionesse, la Repubblica ha pubblicato un post su X con su scritto: “Italia oro nella spada squadre, francesi battute in casa. Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma.” Inutile dire che tutti gli italiani sono esplosi dopo queste parole, e qualcuno ha persino deciso di precisare: “Semmai è Diletta Leotta ad essere amica di Rossella Fiamingo.” Purtroppo, queste parole hanno sminuito la vittoria di quattro grandi campionesse e, sicuramente, anche la Leotta si sarà dissociata da un’affermazione simile.

Insomma, nonostante le Olimpiadi 2024 siano cominciate da poco hanno già fatto chiacchierare (e indignare) molto…