Diletta Leotta massacrata pubblicamente per la sua foto in vacanza | Scatta la stroncatura durissima: “La gente così mi fa scapocciare!”

Diletta Leotta nuovamente vittima degli haters dopo aver postato una foto di lei in vacanza. Il web si è acceso, c’è chi l’ha criticata e chi l’ha difesa.

Diletta Leotta sta decisamente vivendo un periodo molto fortunato nella sua vita, in quanto oltre a essere una presenza incisiva nel suo lavoro in veste di conduttrice sia televisiva che social con il suo canale podcast, Mamma dilettante, sta vivendo una favola moderna nella sua vita privata.

Decisamente un anno da ricordare quello della bella Diletta, tutto procede a gonfie vele nella sua vita. Il lavoro promette bene: dopo le vacanze la conduttrice dovrebbe approdare a Mediaset alla conduzione di una nuova edizione tutta restaurata di uno dei reality più in voga di sempre, La Talpa.

Oltre all’aspetto lavorativo anche quello privato va più che bene. Sposata da poche settimane con il suo Loris Karius, con il quale fu amore a prima vista, i due neo sposini si stanno godendo le loro vacanze estive/luna di miele insieme alla loro piccola, Aria, la quale da pochi giorni ha spento la sua prima candelina.

Tra tutto questo giubilo era scontato che qualcosa potesse rovinarle la festa… o meglio, qualcuno: stiamo parlando dei vari haters che hanno invaso il suo profilo social, pronti a “colpirla” dopo che la Leotta ha pubblicato uno scatto della sua vacanza. Che cosa sarà successo?

Diletta Leotta nuova divetta di Mediaset?

Diletta Leotta è molto conosciuta lavorativamente parlando, in quanto è da anni uno dei volti storici di Dazn e di Radio 105 con il programma radiofonico, Take Away, per non parlare del successo del suo canale podcast, Mamma dilettante. A oggi ha intervistato talmente tanti volti noti che i fan hanno perso il conto di tutte le interviste sentite in questi mesi.

E a breve dovrebbe approdare a Mediaset alla conduzione de, La Talpa. Ovviamente, per sapere come si evolveranno i fatti dovremmo aspettare le prossime settimane. Ad ogni modo, sono in molti a sostenere che Diletta diventerà una sorta di Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker tutte insieme, in quanto le carte in regola per far parte del cerchio delle grandi le ha tutte. Voi cosa ne pensate?

la gente che scrive in altre lingue e nemmeno le sa mi fa scapocciare come poche cose — Bansao ⭐️⭐️ (@bansaao) August 21, 2024

Stroncatura durissima per Diletta Leotta

Come dicevamo, nonostante Diletta Leotta stia vivendo sulla cresta dell’onda sia a livello lavorativo che familiare, sono molti gli haters che l’hanno stroncata in maniera molto dura per un grossolano errore grammaticale nella didascalia a corredo di un dolcissimo scatto social, nel quale si mostra sorridente con il marito Loris Karius e con la figlia Aria.

La dicitura erronea “Happyness” non gliel’hanno perdonato in molti, sono tantissimi gli utenti che hanno puntato il dito contro di lei, tra i tanti ve ne riportiamo uno: “la gente che scrive in altre lingue e nemmeno le sa mi fa scapocciare come poche cose“. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia? A prescindere da tutto però, avete notato quanto è delizioso lo scatto che la raffigura?