Diletta Leotta, gli altarini sul matrimonio da copertina: “Distrutto, si è chiuso in camera” | La fuga di Loris Karius

Diletta Leotta ha confessato un dettaglio inedito sul marito, Loris Karius, e il motivo per cui il calciatore ha sentito il bisogno di allontanarsi da lei.

Diletta Leotta è una delle conduttrici e influencers più seguite di sempre, e i suoi numerosissimi fan non perdono neanche una sua intervista su DAZN, e neanche un suo post.

È sempre molto attiva sui social e non smette mai di mostrarsi in tutto il suo splendore, dando spesso spunti ai followers su prodotti da comprare e dress code da imitare.

Di recente l’abbiamo vista anche condurre il reality La Talpa in Mediaset. A prescindere dagli ascolti ricevuti, la sua conduzione è piaciuta a diversi fan, e sarebbe stata apprezzata da Pier Silvio Berlusconi in persona.

In queste ore, però, il suo nome è sotto i riflettori a causa dell’allontanamento dal marito Loris Karius…

Le parole di Diletta Leotta

Di recente, Diletta Leotta è stata ospite al canale podcast di Valentina Ferragni, Storie oltre le Stories e, come possiamo leggere su gossipetv.com, ha parlato un po’ di tutto, raccontando anche della prima punizione che ha inflitto a sua figlia Aria, di 19 mesi.

La bambina avrebbe fatto arrabbiare mamma Diletta con i suoi capriccetti, poiché durante il pasto avrebbe lanciato diverse stoviglie per terra, così, come ha raccontato lei stessa: “L’ho presa e l’ho chiusa in camera. Piangeva. Sono andata in cucina e c’era mia mamma che mi diceva “resisti”… Sono durata 7 minuti e poi sono andata a prenderla”. Ma perché avrebbe fatto scappare il marito Loris?

La reazione di Loris Karius raccontata dalla moglie

Sempre nella medesima intervista, Diletta Leotta ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, tra cui un episodio riguardante suo marito, Loris Karius, e il suo bisogno di chiudersi in camera.

Come ha riferito Leotta, il marito – tedesco e figlio unico – non sarebbe abituato alle tipiche feste delle famiglie italiane del Sud, motivo per cui, durante un party con i parenti di Diletta, si sarebbe trovato “distrutto dalla vita”, come ha rivelato la conduttrice di DAZN, proseguendo: “… Lui è figlio unico e non parla italiano, non era abituato a tutto quel casino. Mi ha detto ‘Ti prego, basta’, è salito di sopra, si è chiuso a chiave in camera e si è buttato sul letto…“.