‘Difficile rivederlo ad Amici’, la De Filippi perde un pezzo pregiato | Volerà presto negli States

C’è grande apprensione tra i fan di Amici di Maria De Filippi, in quanto la conduttrice dice addio a un personaggio famoso il quale volerà presto negli States e non si sa quando ritornerà.

Amici di Maria De Filippi è uno tra gli show Mediaset più amati di sempre e i numeri con cui ha chiuso anche l’edizione passata lo dimostrano. Per questo motivo l’ad di Mediaset non ha avuto nessuna riserva su questo programma, così come con tutti gli altri condotti dalla regina dell’intrattenimento.

Tutti i suoi programmi sono stati confermati e il pubblico da casa non vede l’ora che arrivi settembre per vedere la futura nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini. Ricordiamoci inoltre che da Amici sono passati dei volti che oggi sono dei nomi molto famosi.

Alessandra Amoroso, Emma, Kledi Kadiu, Ambeta Toromani, Elodie e Angelina Mango sono solo alcuni degli ex allievi che i fan hanno avuto il piacere di conoscere fin dagli esordi e che oggi sono star in tutta la nazione.

Da una parte quindi c’è la gioia per il rientro e dall’altra la tristezza per quella notizia emersa che potrebbe far perdere un pilastro dello show molto amato dal pubblico. Maria dovrà dirgli addio?

Amici e gli addì di Maria

Premettiamo che non c’è ancora nulla di certo, ma da rumors attuali sembrerebbe che Maria De Filippi potrebbe perdere come minimo 3 prof molto amati dalla sua cattedra. Si vocifera che Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Raimondo Todaro potrebbero interrompere la loro partecipazione al talent in vista di progetti futuri.

Al loro posto potrebbero arrivare Giusy Ferreri, Elena D’Amario e Adriano Bettinelli, anche se, almeno per il momento resta tutto nel confine dei rumors, in quanto non c’è nulla di certo in merito. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito.

Da giudice ad attore di soap opera

C’è anche un altro addio che Maria De Filippi e il pubblico da casa potrebbero dover dire in merito al cast di Amici. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, il quale, come ha rivelato lui stesso, prenderà parte a qualche episodio della nota soap opera, Beautiful. Ovviamente è una notizia bellissima in quanto è un grande onore per lui prendere parte ad una produzione americana così longeva.

I fan di Amici però, sono preoccupati in quanto sono in molti che pensano che non farà mai in tempo a tornare per i Serali, tant’è che un fan sui social ha scritto: “Difficile rivederlo ad Amici”. Anche in questo frangente non ci sono certezze in merito non ci resta quindi che attendere anche perché magari Cristiano e Maria ci faranno una bella sorpresa all’ultimo, chi può dirlo?