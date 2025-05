Dietrofront pazzesco per Sonia Bruganelli, il video al suo fianco fa cadere la mascella: “Pensa come sono bugiarda…”

Altro che cuore d’acciaio! L’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di fare dietrofront, cambiando completamente la sua opinione.

Sonia Bruganelli è conosciuta al pubblico per il suo carattere un po’ fumantino e le sue opinioni senza peli sulla lingua. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha deciso di fare un dietrofront epico, che ha fatto cascare la mascella agli italiani!

Ma cosa è accaduto? E perché la donna ha sorpreso il pubblico? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Ormai si sa, quando si tratta di dire la sua Sonia Bruganelli non si tira mai indietro e, spesso e volentieri, è disposta ad andare contro tutto e tutti pur di mantenere la propria opinione. Lo abbiamo visto ad esempio durante il suo percorso al Grande Fratello, dove ha ricoperto i panni di opinionista per tre anni consecutivi. La Bruganelli aveva infatti i suoi ‘pupilli’ e i suoi ‘acerrimi nemici’ e raramente ha cambiato opinione.

Eppure, proprio in queste ore, la donna ha deciso di fare un passo indietro e ammettere di essersi sbagliata..

Sonia e il concorrente che proprio non le andava a genio

In molti si ricorderanno di quando, durante la settima edizione del Grande Fratello VIP, Sonia Bruganelli aveva un concorrente che proprio non le andava a genio: Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina aveva colpito gli italiani per la sua simpatia, schiettezza e per la sua relazione con Micol Incorvaia. Tuttavia, durante il suo percorso, aveva avuto qualche dissapore con l’opinionista, la quale non si era mai tirata indietro quando si trattava di criticare il suo operato nella Casa. A detta della Bruganelli, Tavassi era un ottimo giocatore, ma anche un manipolatore e uno stratega al punto giusto.

Ad anni di distanza da quell’edizione, i due hanno però deciso di mostrarsi assieme sui social.

Il video che nessuno si sarebbe aspettato mai

Come riportato da GossipeTv, Edoardo ha pubblicato una storia su Instagram che ha scioccato il pubblico, in compagnia proprio della sua nemica: “Allora ragazzi, finalmente sono riuscito a manipolare anche lei. A distanza di due anni l’ho manipolata e adesso mi vuole bene”, ha concluso scherzando. La risposta di Sonia è stata a dir poco epica: “Non solo ti voglio bene, ma credo che tu avresti dovuto vincere il Grande Fratello”. Tavassi ha infine rincarato la dose: “Pensa come sono manipolatore”, e l’ex di Bonolis ha preso la palla al balzo, aggiungendo divertita: “Pensa come sono bugiarda”.

Inutile dire che il video è immediatamente divenuto virale sui social e questo lieto fine tra Tavassi e la Bruganelli ha fatto impazzire il mondo del web!