Demi Moore fa inorridire i fan: emergono degli scatti orripilanti | L’aspetto dell’attrice traumatizza il mondo intero

Come può la bellissima Demi Moore inorridire i suoi fan? Gli scatti a seguito del suo nuovo film hanno sconvolto il mondo intero.

Oltre ad essere un’attrice molto talentosa, Demi Moore è sicuramente anche una sex symbol. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha pubblicato degli scatti sui social che hanno fatto inorridire il mondo intero.

Il suo aspetto fisico è praticamente irriconoscibile e, inutile dirlo, le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web.

L’attrice dell’iconico film Ghost è stata uno dei nomi più sentiti in queste ultime ore. La motivazione? L’uscita del suo nuovo e chiacchieratissimo film The Substance. La pellicola è già stata trasmessa in migliaia di cinema in tutto il mondo dal 30 di ottobre e ha registrato dei numeri veramente assurdi.

L’horror ha anche terrorizzato molti spettatori, e la stessa Demi ha dovuto affrontare durante le riprese la sua paura più grande: quella di invecchiare.

Demi Moore e il suo aspetto da incubo

Il film The Substance è un horror che parla della perfezione estetica e di come la protagonista, ossia il personaggio di Demi, sia disposta a fare di tutto pur di raggiungerla. Decide quindi di sottoporsi ad una trasformazione che la renderà la versione migliore, e più giovane, di sé stessa. Per farlo però sarà costretta a scindersi in due e a prestare il proprio corpo alla sua versione più giovane per una settimana, per poi tornare sé stessa in quella successiva. E così via. Tuttavia, accade un imprevisto, che comporterà delle conseguenze veramente inquietanti. Durante le riprese del film, Demi ha dunque dovuto indossare un trucco che la invecchiasse e, proprio durante un’intervista per Vanity ha ammesso: “Mi sono ritrovata a fare i conti con le mie paure e ad accettare il mio corpo anche attraverso i difetti”.

La sua trasformazione ha sconvolto il mondo intero e qualcuno è stato addirittura costretto ad abbandonare la sala. Ed ecco alcuni scatti dal backstage del set, pubblicati dalla stessa Demi in occasione di Halloween, il giorno successivo al release.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore)

Le parole dell’attrice su The Substance

Come evidenziato da Fanpage.it, nei panni di Elizabeth Sparkle la donna ha dovuto recitare delle scene molto disturbanti. Prima fra tutte quella in cui ha dovuto interpretare il momento prima di un appuntamento in cui, ripetutamente, si truccava e poi struccava allo specchio disperatamente. “È stato uno dei momenti più strazianti del film. Penso che possiamo tutti relazionarci, cerchiamo di migliorarci con il trucco, ma non basta. A un certo punto sono arrivata al punto di dovermi fermare” ha spiegato durante la sua intervista Demi.

Insomma, se anche tu avevi intenzione di guardare The Substance, allora preparati a vedere una Demi Moore veramente spaventosa!