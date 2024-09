Decisione drastica per Alfonso Signorini: “Non lo farò più” | Questa decisione cambierà faccia per sempre al Grande Fratello: si chiude un’epoca

Alfonso Signorini ha preso questa decisione e non tornerà più indietro, al Grande Fratello le cose stanno per cambiare per sempre, preparatevi a un cambio radicale al noto reality.

Ha un curriculum lungo come un palazzo Alfonso Signorini il quale opera su più fronti nel mondo dello spettacolo, sempre con la stessa passione e caparbietà che lo contraddistinguono. A prescindere da tutti i suoi lavoro, c’è né uno in particolare per il quale è ancora più amato.

Ovviamente per il suo ruolo di conduttore all’interno della Casa del Grande Fratello, per il quale fa faville ogni anno, nonostante le varie polemiche che puntualmente esplodono, soprattutto negli ultimi anni. Adesso, ancora poche settimane e il noto conduttore nonché direttore del settimanale Chi, sta per tornare con una nuova edizione del reality.

Tra l’altro sono stati svelati alcuni nomi dei concorrenti vip e i nomi di chi collaborerà con lui. Ci saranno grandi cambiamenti e novità a partire dalla location, la quale dopo tanti anni, non sarà più Cinecittà, ma un’altra Casa per il quale Alfonso è già super emozionato.

Giusto per alimentare ancora di più l’ansia dell’attesa nel cuore dei suoi fan ha rivelato che quest’anno lo show sarà differente in quanto ci sarà una cosa che non farà più. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il Grande Fratello cambierà “faccia”

Facciamo un attimo il punto della situazione per questa nuova edizione del Grande Fratello, la quale non è ancora iniziata e già ha creato delle aspettative generali altissime. Sappiamo che Alfonso Signorini tornerà in diretta il 16 settembre, quindi manca veramente poco, al suo fianco ci saranno nuovamente Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli e la new entry, Beatrice Luzzi, per la gioia del suo vasto pubblico.

In merito ai concorrenti vip sappiamo che prenderanno parte all’avventura: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, il trio formato da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, Clayton Norcross, Lino Giuliano ed Enzo Paolo Turchi. Davide Maggio invece ha svelato i primi 5 concorrenti nip del GF di quest’anno, i quali dovrebbero quindi essere: Ilaria Clemente, Yulia Naomi Bruschi, Michael Castorino, Luca Giglioli, Tommaso Franchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Grandi novità rivelate da Alfonso Signorini

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha rilasciato una dichiarazione in merito a uno dei grossi cambiamenti che vedremo in questa nuova edizione del Grande Fratello. Vi riportiamo direttamente le sue parole: “Non farò più distinzione tra cast Vip e cast non Vip, una cosa che mi è sempre stata ostica e che finalmente non ci sarà più: saranno tutti sullo stesso piano…“.

Inoltre la sua speranza è quella di creare: “quell’atmosfera di leggerezza, di divertimento sano che da qualche anno non si respira più nella casa del GF.Nelle ultime edizioni ha sempre prevalso la tensione…”, confermando che il pubblico vuole solo sorridere con il reality Mediaset.