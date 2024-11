Dawson’s Creek, lacrime a fiumi per gli amanti del teen drama | “Ho un cancro al…”: l’annuncio della star

I fan di Dawson’s Creek sono rimasti scioccati dopo quell’annuncio terribile. A soli 47 anni, uno dei protagonisti ha confermato di avere un cancro.

È stato uno dei teen drama più belli, seguiti e famosi di sempre: parliamo ovviamente di Dawson’s Creek, le cui storie intricate e romantiche hanno accompagnato intere generazioni. Una volta usciti da scuola, erano molti gli adolescenti che correvano a casa e iniziavano a cantare a squarciagola la nota sigla.

Ovviamente, noi italiani non azzeccavamo una sola sillaba di quel testo, infatti la nostra “anouonauei” è diventata universale da Nord a Sud. In quegli anni, comunque, non si parlava di altro di Dawson, Joey, Jen, Pacey e di tutti gli altri.

I triangoli amorosi oggi sono all’ordine del giorno nella varie fiction, ma in quegli anni era uno tra i primi ad aver colpito la curiosità dei fan. Siamo cresciuti con loro dal 1998 al 2003, e abbiamo assistito all’evoluzione dei vari personaggi e agli addì molto dolorosi di altri.

Nonostante siano passati oltre 20 anni dall’ultima puntata, i fan speravano di sentire parlare nuovamente di questa serie cult adolescenziale, magari per una réunion… e non sicuramente per quella diagnosi di cancro che ha colpito uno dei protagonisti a soli 47 anni.

La reunion di Dawson’s Creek

Dawson’s Creek ha segnato un’era con la sua storia e con i suoi personaggi, i quali sono entrati nel cuore dei fan, sia quelli degli esordi sia quelli nuovi, e che hanno conosciuto la fiction solo in questi ultimi anni. Questo teen drama ci ha fatto conoscere attori di un certo spessore, come James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams e molti altri.

I fan speravano di rivederli di nuovo tutti insieme in una réunion, come quella del cast di Friends, ma pare che, almeno per il momento, questa ipotesi non sia possibile, in quanto gli attori non sono particolarmente d’accordo con questa idea. Ad esempio, Joshua Jackson ha rivelato: Metterci insieme su un divano oggi, tutti ultraquarantenni con le nostre schiene che scricchiolano, potrebbe scioccare le persone. Nessuno ha bisogno di sentire Pacey grugnire quando si alza da una sedia“, aveva rivelato. Chissà però se adesso, dopo questa scioccante notizia, le cose cambieranno…

La diagnosi di cancro che ha lasciato tutti senza parole

I fan sono rimasti senza parole, dopo che il noto protagonista di Dawson’s Creek ha rivelato al mondo di essere malato di un tumore al colon-retto a soltanto 47 anni. Parliamo di James Van Der Beek, il Dawson della fiction, il quale con una rivelazione a People ha dichiarato: “Ho un cancro del colon-retto. Mi sono occupato privatamente di questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia…“.

Ha rivelato inoltre di vivere questa terribile vicenda con ottimismo, anche perché ha ben 7 motivi per sperare di poter guarire, cioè sua moglie e i suoi sei figli, con i quali si mostra spesso con i social. Anche noi, come molti altri, mandiamo i nostri auguri di pronta guarigione a Van Der Beek.