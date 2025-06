Dal reality a Pomeriggio 5: “Berlusconi la vuole tanto” | Dopo il flop di Myrta Merlino il timone passa a LEI

Ciao ciao Myrta Merlino… Ora Pomeriggio 5 passa alla queen del noto reality show. Pier Silvio avrebbe deciso di puntare tutto su di lei.

Myrta Merlino è attualmente la timoniera di Pomeriggio 5, lo storico programma di Barbara D’Urso finito al centro dell’attenzione proprio in seguito a questa clamorosa sostituzione. Eppure, sembrerebbe che la conduttrice non abbia convinto i telespettatori e i numeri registrati parlerebbero chiaro.

Proprio per questo motivo, Berlusconi avrebbe deciso di sostituirla con la regina del reality show e sistemare così il flop televisivo ottenuto in questi mesi.

Come ben sappiamo, qualche mese fa Pier Silvio Berlusconi decise di ‘sbattere’ fuori Barbara D’Urso dalla sua storica trasmissione, affidando Pomeriggio 5 alla Merlino. Da subito, però, la conduttrice non aveva convinto appieno i telespettatori e in molti rimpiangevano i bei vecchi tempi in cui la D’Urso regalava un po’ di sano trash in diretta nazionale.

A seguito del lento declino degli ascolti, il dirigente Mediaset avrebbe però deciso di cambiare nuovamente la conduzione di Pomeriggio 5, e di puntare tutto sul noto volto dello spettacolo italiano.

Chi potrebbe condurre Pomeriggio 5

Tra non molto finirà questa edizione del salotto televisivo, che ha accompagnato gli italiani per tutto l’inverno. Tuttavia, sembrerebbe che il prossimo anno non rivedremo più la Merlino, la quale sembrerebbe pronta a sbarcare su Rete 4. Stando poi ad alcune voci di corridoio rilasciate da Alberto Dandolo per Dagospia, Myrta non vedrebbe l’ora di andarsene, e di lasciare il ruolo che aveva precedentemente ‘occupato’. Come se non bastasse, l’esperto di gossip avrebbe fatto il nome e cognome della papabile futura conduttrice della trasmissione.

Arriverebbe direttamente dal Grande Fratello e il suo nome è decisamente conosciuto nella nostra Nazione!

Cesara Buonamici e la proposta di Pier Silvio Berlusconi

Da quando Berlusconi si è trovato a dover dirigere l’azienda di famiglia, il suo scopo è sempre stato quello di rimuovere un po’ di trash dalle trasmissioni. E chi meglio di Cesara Buonamici per questo impegnativo compito? Secondo Dandolo, infatti, la giornalista potrebbe essere la futura presentatrice di Pomeriggio 5: “Pier Silvio Berlusconi vorrebbe tanto Cesara Buonamici… Ma al momento i giochi non sono ancora chiusi”. Inutile dire che l’indiscrezione ha fatto immediatamente impazzire il mondo del web e, a detta di molti utenti, la Buonamici potrebbe essere perfetta per questo ruolo.

Non ci resta quindi che scoprire cosa deciderà Pier Silvio Berlusconi e se, dopo il flop di Myrta Merlino, Pomeriggio 5 potrà tornare ad essere amato come un tempo!