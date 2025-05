Dal Grande Fratello alle foto senza veli, la nuova provocazione scalda gli animi tra i fan: “Ammirate un bel sedere!”

È caos sui social dopo che quella foto senza veli è stata condivisa sui social dall’ex concorrente del Grande Fratello. Ecco che cos’è successo.

Il Grande Fratello è terminato già da parecchie settimane, eppure ancora si parla dei suoi ex gieffini e di quello che è successo prima e dopo l’uscita dalla Casa più spiata di sempre. Alcuni di loro sono rimasti in contatto, altri invece non si sono più parlati.

In merito alle coppie che si sono create, ancora si parla di Shaila Gatta e di Lorenzo Spolverato, per esempio, i quali – nonostante la loro rottura, confermata da entrambi – sono ancora nei pensieri dei loro fan, molti dei quali sperano di vederli tornare assieme.

Tant’è che lo stesso Spolverato ha chiesto ai followers di smetterla di spedirgli regali riferiti agli #Shailenzo, visto che con Shaila ormai, almeno per ora, sono arrivati definitivamente al capolinea.

Eppure, un’altra coppia sta facendo chiacchierare e, dopo quella foto senza veli, il popolo del web è insorto. Ecco che cos’è successo e soprattutto di chi stiamo parlando.

Le insinuazioni smentite dall’ex gieffina

I due ex gieffini si sono conosciuti al Grande Fratello e, nonostante fossero in molti a credere che la loro relazione non sarebbe durata lontana dalle telecamere, in realtà la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele, come si evince anche dai contenuti dei rispettivi social.

A dimostrazione di ciò, qualche tempo fa un rumors ipotizzava che Yulia Bruschi avesse lasciato Luca Giglioli per tornare con il suo ex ragazzo, voce poi smentita dalla diretta interessata: “Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta e mai è stata messa in dubbio… Non voglio più che si insinui un presunto tradimento col mio ex. Perché non c’è mai stato e mai ci sarà. Non c’è nessun ritorno. Non c’è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile”, come riportato da FanPage. Ma allora, se tutto procede bene come mai sono stati criticati sui social di recente?

La foto senza veli che ha diviso l’opinione pubblica

I due ex gieffini del Grande Fratello, Yulia Bruschi e Luca Giglioli, sono al centro delle polemiche per quella foto senza veli che lui ha pubblicato sui social. Ecco che cos’è successo. In pratica, Giglio ha pubblicato una storia social nella quale è possibile vedere Yulia di spalle, completamente nuda, con il fondoschiena e il suo profilo in bianco e nero in bella vista.

Dopo aver ricevuto molte critiche per questa sua scelta, l’ex gieffino, come possiamo leggere su isaechia.it, ha dichiarato in un video social: “Comunque ragazzi, scandalizzarsi per una foto di un sedere, di schiena mi sembra un po’ esagerato, considerando che siamo nel 2025. Ogni persona è libera di potersi fotografare come meglio crede, non si vede nulla quindi ammirate un bel sedere e basta. Baci”