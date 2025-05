Dal Grande Fratello a Uomini e Donne, il prossimo tronista sarà proprio LUI: “Si metterà in gioco” | Nuovo colpaccio per Maria

Dal Grande Fratello a Uomini e Donne il passo è breve e lo sa bene l’ex gieffino, il quale si rimetterà in gioco.

Nonostante il Grande Fratello sia finito ormai da parecchie settimane, l’onda mediatica che si è lasciato dietro non sembra affievolirsi. Alla fine, come diceva Oscar Wilde: “Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”.

A prescindere dallo share altalenante, dunque, il reality più spiato di sempre (e soprattutto i gieffini che escono dalla porta rossa) genera molto hype sui social, e molti non vedono l’ora che arrivi settembre con una nuova edizione dello show, come aveva rivelato Signorini.

Nel mentre, il pubblico spettegola su vari teatrini: ora nel calderone del gossip c’è finita anche una nuova indiscrezione-bomba.

Parliamo dell’ex gieffino che potrebbe presto sedere sul trono rosso di Uomini e Donne. Maria De Filippi in persona lo avrebbe “corteggiato”.

Una coppia di cui ancora si parla

Sicuramente, una delle coppie – a oggi “scoppiate” – del Grande Fratello di cui ancora si parla molto, è quella composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due ex gieffini hanno vissuto un periodo altalenante all’interno della Casa, che ha tenuto con il fiato sospeso i fan fino al brusco epilogo.

Come ormai sappiamo tutti quanti, infatti, il loro amore è giunto al termine durante l’ultima puntata del reality, generando tutta una serie di polemiche sui social, e costringendo i diretti interessati a intervenire, chiedendo ai fan di non citarli più nel famoso tag degli “Shailenzo”. Ed ecco le ultime e clamorose novità.

Dal Grande Fratello a Uomini e Donne il passo è breve

Ex Shailenzo a parte (e c’è un motivo se ne abbiamo parlato), un nuovo rumor sta facendo agitare la rete, in quanto il passaggio dal Grande Fratello a Uomini e Donne sembra ormai confermato. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano: “Un ex del Grande Fratello è super richiesto per il prossimo trono di Uomini e Donne. Accetterà di mettersi in gioco“.

L’esperta di gossip non ha menzionato alcun nome specifico, anche se in rete impazza la “Spolverato-mania”, come possiamo leggere anche sull’articolo di blastingnews.com: “La pagina Instagram di Opinionista social sostiene che Maria De Filippi starebbe pensando a Lorenzo per il cast della nuova edizione“. Sono in molti a sperarci… ma come sempre prendete tutto con “le pinze”, e attendiamo notizie ufficiali dal diretto interessato o da Maria stessa.