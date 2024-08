Da Temptation Island al Grande Fratello, dopo il triangolo di Perla, Mirko e Greta si preannuncia un nuovo dramma | Ecco chi varcherà la porta rossa

Da Temptation Island al Grande Fratello, come abbiamo già visto, il passo è veramente breve. Anche nella prossima edizione rivedremo un triangolo come quello tra Perla, Mirko e Greta? Ecco di chi parliamo.

Queste sono le settimane dove i rumors iniziano a circolare in modo insistente, e ne vengono dette di ogni. Del resto, i palinsesti di Mediaset e Rai fanno discutere sempre molto, per questo sui social impazza la “spetteguless mania“.

Naturalmente, i due argomenti “caldi” di questi giorni sono l’imminente inizio del Grande Fratello e di Temptation Island, soprattutto perché quest’ultimo approderà in tv per la prima volta con una versione “winter”.

Alcuni nomi sono stati confermati, come per esempio la prima coppia che parteciperà al reality “amoroso”, mentre altre sono solo supposizioni. Quel che è certo è che anche quest’anno pare ne vedremo delle belle.

Come il nuovo dramma di cui si sta tanto parlando: realmente rivedremo un nuovo triangolo in pieno stile Perla, Mirko e Greta? Che dire, da Temptation Island al Grande Fratello il passo è veramente breve. Ecco di cosa stiamo parlando.

Novità su Temptation Island

Apriamo una piccola parentesi in merito a Temptation Island, la cui messa in onda televisiva dovrebbe iniziare da settembre su Canale 5, in quanto anche la seconda coppia è stata annunciata. Dopo Diandra e Valerio, arrivano Titty e Antonio. I due stanno insieme da tre anni, convivono da uno, e lui le ha fatto la proposta di matrimonio da qualche mese.

A scrivere al reality dell’amore ci ha pensato Antonio, il quale lamenta il fatto che la sua fidanzata sia troppo gelosa, la cui risposta però non tarda ad arrivare: “Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui…”, lamentando poi il fatto che Titty come sfondo del cellulare ha la proposta di matrimonio mentre il suo fidanzato preferisce il volto del suo idolo, Diego Armando Maradona.

“Il triangolo no, non l’avevo considerato…”

Tornando a noi, durante la scorsa edizione del Grande Fratello, direttamente da Temptation Island arrivarono Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti come concorrenti del reality, la cui vicenda amorosa molto ingarbugliata interessò il grande pubblico fino alla conclusione dello show.

Lino Giuliano di Temptation Island al Grande Fratello 18 Cast vip arriva a 14 concorrenti 👇👇👇https://t.co/eKZYU47rw4 — Davide Maggio (@davidemaggio) August 25, 2024

Secondo le parole di Davide Maggio, ora Lino Giuliano potrebbe entrare all’interno della Casa dal 16 settembre, e sono molti a sospettare chre si possa verificare un nuovo triangolo con lui insieme alla sua ex fidanzata, Alessia Pascarella e alla tentatrice Maika Randazzo. Non si sa di preciso cosa succederà, ma sicuro questa nuova edizione del Grande Fratello si prospetta essere già abbastanza esplosiva, non credete?