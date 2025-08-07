Da Amici al bodyshaming: dopo Angelina Mango la storia si ripete: “Troppe cene al ristorante?” | L’hanno massacrata senza pietà

Dopo Angelina Mango un altro volto noto di Amici ha subito bodyshaming. I post lasciati hanno aperto il dibattito.

Non ci sono solo aspetti positivi ad avere fama e popolarità, poiché: se da una parte per molti è il sogno che si avvera, dall’altra parte è la fine della privacy in tutti i sensi. Qualunque cosa accada nella vita dei VIP, per quanto ci possano provare a tenerlo nascosto, molto spesso viene comunque “sbandierato” in rete.

Da qui moltissimi commenti di follower ma anche haters, che si dimenticano spesso che a leggere sono persone in carne e ossa. Il fenomeno del bodyshaming è purtroppo all’ordine del giorno e sono molti che scendono in campo rilasciando la propria opinione per cercare di debellare questo triste trend.

Sicuramente tra i nomi più influenti contro questa battaglia c’è la bellissima Vanessa Incontrada, bersagliata da anni ormai dagli haters per il suo cambiamento fisico. Per lo stesso motivo a essere offesa con commenti offensivi è stato un volto noto di Amici.

E molti sostengono che dopo Angelina Mango la storia si ripete con quei commenti che hanno diviso l’opinione pubblica. Ecco che cos’è successo e a chi soprattutto.

La pausa di Angelina Mango

Angelina Mango con i suoi brani più celebri: La noia, Che t’o dico a fa’ e così via, ha fatto cantare l’Italia, tenendo il grande pubblico in trepidazione finché non hanno urlato di gioia per la sua vittoria ad Amici e al Festival di Sanremo. In seguito, per problemi di salute, la figlia di Mango, ha preferito prendersi una pausa dalle scene, anche per ritrovare se stessa.

I fan ne invocano a grande richiesta il ritorno, come anche i colleghi, come per esempio Jovanotti durante il suo concerto. Non sappiamo di preciso quando Angelina tornerà sul palco, ma dopo averla rivista cantare sui prati con gli amici, come mostra un suo video social, i fan tornano a sperare. Se da una parte quindi ci sono i follower che la amano, dall’altra come sempre ci sono gli haters che si permettono di parlare molto spesso a sproposito, criticandola per il suo aspetto fisico. Ecco che cos’è successo.

Un altro volto noto di Amici vittima di bodyshaming

Dopo Angelina Mango anche un altro volto noto di Amici è stata vittima di bodyshaming e sui social scoppia “la bomba”. Protagonista di questa triste storia è Sarah Toscano come possiamo leggere da Vanity Fair, la quale dopo aver pubblicato su TikTok, un video in cui si vede lei mentre canta Taki, ha ricevuto parecchi commenti offensivi: “Ma cosa le è successo?”, “Quando diventi famosa e ti invitano a troppe cene”, “Non è più lei”.

E così, come un déjà vu amaro vissuto anche da Angelina quando ha ricevuto commenti offensivi sempre per il suo aspetto fisico, è apparso questo messaggio sulla pagina del fanclub della Mango: “Sarah Toscano è bellissima e sta benissimo così. Non imparate mai e non riuscite proprio a stare in silenzio…La sua storia non vi ha insegnato nulla, vero?”, riferendosi a quanto subito da Angelina. Per ora la Toscano non ha risposto nulla se non postare dei cuori rossi sotto questo post. Che dire, gli hater hanno perso un’altra occasione per tacere, non credete?