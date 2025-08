Cristina Plevani, dopo la vittoria all’Isola dei Famosi arriva lo show in prima serata: “A Mediaset vogliono lei” | Presto su Canale 5

Veramente rivedremo Cristina Plevani in prima serata a Mediaset, dopo la vittoria all’Isola dei Famosi?

Il nome di Cristina Plevani è entrato nel cuore dei fan più di 20 anni fa: da allora nessuno l’ha mai più dimenticata, e questo l’abbiamo visto anche di recente, dopo la sua partecipazione a un altro noto reality.

Infatti nel 2000 vinse la prima edizione del Grande Fratello e, 25 anni dopo, ha vinto l’Isola dei Famosi, ottenendo il medesimo affetto da parte del fedele pubblico. All’epoca, dopo la vittoria fece diverse apparizioni sul piccolo schermo, per poi concentrarsi sulla sua attività inerente al fitness e al nuoto.

Oggi la sua idea è differente, come ha rivelato lei stessa: “Questo è il secondo treno che mi passa davanti, ci salgo sopra e col cavolo che scendo, stavolta non scendo…”, confermando di voler provare a rientrare nel mondo dello spettacolo.

Per questo non stupisce il fatto che si parli già di un suo ingresso a Mediaset dopo la vittoria all’Isola dei Famosi. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il nome di Cristina Plevani è sotto i riflettori

Partiamo da un’affermazione che Cristina Plevani ha rilasciato a Il Giorno qualche tempo fa: “Cosa mi piacerebbe fare ora? L’opinionista in qualche trasmissione, magari proprio al Grande Fratello”, come leggiamo bisuccy.it. In queste ore infatti, il tema bollente che rimbalza da un sito all’altro riguarda proprio il Grande Fratello di Simona Ventura, quindi inerente ai “Nip”.

Ovviamente non si sa ancora nulla sul casting, mentre i nomi che stanno circolando riguardano i possibili opinionisti che potrebbero sedersi su quella sedia rossa, al fianco di Super Simo. Si è parlato di Tommaso Zorzi, anche se secondo alcuni egli sarebbe troppo legato al “Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini”, e visto che dai piani alti di Mediaset si vorrebbe tornare a una versione più simile agli esordi, probabilmente non sarebbe compatibile. Ovviamente ci teniamo a precisare che questi sono solo gli ultimi rumors, e che nessuno ha confermato o smentito nulla. Stessa cosa per il discorso di Cristina… che vi riveleremo a breve.

Cristina e il ritorno a Mediaset

Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, molti vorrebbero vedere Cristina Plevani tornare al Grande Fratello come opinionista, dopo 25 anni da quando ha varcato quella porta rossa che avrebbe dato vita al reality più spiato di sempre.

In base a quanto riportato da BlogTvItaliana.it: “Stando alle pochissime informazioni che girano sottobanco… pare che nei giorni scorsi ci sia stato un incontro informale fra manager di Mediaset e Cristina Plevani per parlare anche della sua possibile partecipazione al reality show di Canale Cinque in qualità di opinionista….”. Inoltre, il suo nome: “sarebbe ipoteticamente anche nelle grazie di Simona Ventura visto che ha fatto il tifo per lei proprio durante L’Isola dei Famosi 2025″. Che dire: non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito…