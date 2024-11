Cristina D’Avena, le foto della scollatura sono esplosive | Altro che Puffi, la richiesta scabrosa mette in crisi la cantante

La scollatura di Cristina D’Avena ha fatto il giro del web. La cantante non è solo la voce dei Puffi, ma anche una bellissima donna!

Cristina D’Avena è l’infanzia di gran parte degli italiani e la sua voce ha cantato le sigle dei nostri cartoni preferiti. In queste ore la donna si è confessata durante un’intervista per Il Giorno, in cui ha raccontato aneddoti curiosi sulla sua vita, sulla fortunata carriera ed ha parlato del suo rapporto con il suo corpo.

La D’Avena non è solo una cantante con una voce incredibile, ma anche una bellissima donna, e la sua scollatura ha fatto il giro del web!

Cristina D’Avena è sicuramente la voce dei cartoni per eccellenza. La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni e, ancora oggi, continua ad essere la colonna portante di molti bambini. Nel corso del tempo, la cantante ha saputo rinnovarsi e rimanere sempre al passo con le tendenze, non venendo mai a noia. E, in queste ore, Cristina ha voluto raccontarsi a 360° durante un’intervista per Il Giorno.

Ad un certo punto, nel bel mezzo dei ricordi, la cantante ha raccontato alcuni momenti difficili del suo passato.

Le parole di Cristina D’Avena per Il Giorno

Il suo successo non è certamente stato tutto rose e fiori. Nonostante la sua famiglia abbia sempre creduto in lei e non abbia mai smesso di vederla come una persona normale, Cristina ha spesso avuto a che fare con i pregiudizi della gente. “Non capivo perché ad assistere ai miei esami ci fosse sempre un sacco di gente. Gente che, mentre mi concentravo per rispondere alle domande di professori e assistenti, se ne usciva urlando: ‘I Puffi, i Puffi’…”, ha raccontato la cantante.

Dopodiché, sempre durante questa sua intervista, ha raccontato del suo difficile rapporto con la maternità.

La confessione hot della cantante

Come ben sappiamo Cristina non è mai diventata madre per concentrarsi al meglio sulla sua carriera. La cantante ha spiegato di non avere alcun tipo di rimpianto, e al momento di essere felice così.

In compenso, però, Cristina è particolarmente adocchiata dai padri d’Italia: “Secondo me è molto apprezzata” ha risposto, riferendosi alla propria scollatura. “E quando sui social i fan si fanno sotto per avere sempre nuove foto ‘estive’, gli rispondo: ma siete matti?”