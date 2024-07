Cristiano Malgioglio gela l’Italia, l’annuncio improvviso fa tremare i fan: “È la prima volta che lo dico…”

L’annuncio di Cristiano Malgioglio ha spiazzato tutta Italia. Le sue parole hanno gettato nel panico i suoi fan, e non solo.

Oltre ad essere un grande artista, Cristiano Malgioglio è anche uno dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano. Dopo anni e anni di carriera, il cantautore è riuscito ad entrare nel cuore del grande pubblico. In queste ore, Cristiano ha fatto un annuncio importante che ha lasciato tutti senza parole. I fan dell’uomo sono già nel panico e, purtroppo, la notizia sembra essere più che certa.

Tutti quanti ci ricorderemo degli splendidi capolavori scritti da Malgioglio come Ciao, Cara, come stai?, Ancora Ancora Ancora o Gelato al Cioccolato.

Oltre ad essere un iconico cantante, Malgioglio è anche un abile paroliere che ha scritto per moltissimi artisti di spessore come Mina, Iva Zanicchi e Pupo. Oltretutto, l’uomo è anche una star a tutti gli effetti che ha partecipato per diverse edizioni al Grande Fratello VIP, e come giudice al talent-show Amici. Possiamo certamente dire che è sicuramente una delle colonne portanti dello spettacolo italiano.

Insomma, Cristiano Malgioglio è un uomo che ha saputo entrare nel cuore delle persone attraverso la sua musica, la sua ironia pungente e arguta e le sue parole. Ma perché tutti sembrano preoccuparsi per lui in queste ore?

L’annuncio di Cristiano Malgioglio

Nonostante l’uomo abbia 79 anni, dentro di sé è come se ne avesse ancora 20, e la sua energia è sempre alle stelle. Cristiano ama cantare, ballare e ridere: è proprio una forza della natura. Basti pensare che l’uomo sta ancora pubblicando diverse canzoni dal sapore pop (come Fernando), ed è attualmente impegnato in una tournée. Ciò nonostante, proprio in queste ore, Cristiano avrebbe annunciato un suo imminente ritiro dalle scene.

Inutile dire che la notizia ha lasciato tutti a bocca aperta e sono in molti a averla accolta con autentico sgomento.

Le parole del cantante

Durante una sua recente intervista per Il Mattino, Cristiano avrebbe confessato per la prima volta al pubblico un suo pensiero: “Tra due anni lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente, ma è così.” Dopodiché ha aggiunto di sentirsi immensamente grato per il successo e l’amore ricevuto dai suoi fan e che non c’è stata fortuna più grande di lavorare anche con personaggi dello spettacolo come Carlo Conti nel Tale e Quale Show.

Inutile dire che la notizia ha spiazzato l’intera Nazione: non tutti si sentono ancora pronti per questo congedo di Malgioglio.