Cristiano Iovino, finalmente la verità sul chiacchieratissimo flirt con il volto di Canale 5: “Abbiamo giocato un po’…”

Svelata la verità tra Cristiano Iovino e sul chiacchieratissimo flirt con il volto noto di Canale 5. La realtà è molto diversa da quello che sembra, secondo le sue parole.

Cristiano Iovino è uno di quei nomi che ultimamente viene ricordato per diversi aspetti eclatanti. Partiamo dal principio: di lui non si sa molto, se non che di professione è un personal trainer di 36 anni di Roma, tifoso della Lazio, e che frequenti molto lo stadio.

Nonostante il suo profilo sia privato, da quello che si è visto il giovane tiene molto al suo aspetto fisico, legato ovviamente anche alla sua professione e presenta diversi tatuaggi. Dal 2022 si è sentito parlare di lui in quanto il suo nome venne associato a quello di Ilary Blasi, subito dopo la rottura tra lei e Francesco Totti.

In seguito sapete bene cos’è successo: lui è il famoso “ragazzo del caffè”, citato in Unica, e dovrebbe essere uno dei testimoni chiave nell’udienza di divorzio tra Francesco e Ilary, in quanto lei sostiene che tra di loro non ci sia mai stato niente, mentre lui confermerebbe il contrario.

A prescindere da questo, il nome di Iovino è al centro del gossip per un presunto flirt con un noto volto di Canale 5. Ecco che cosa ha rivelato.

I flirt di Cristiano Iovino

Come dicevamo, il nome di Cristiano Iovino da diverso tempo a questa parte è spesso al centro dell’attenzione. Siamo passati appunto dalla storia “del caffè”, al fatto di essere stato inserito come causa di rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, passando poi al pestaggio subito qualche settimana fa, dove nel registro degli indagati è stato inserito anche Fedez. Il rapper, però, smentisce la sua presenza quella sera.

A prescindere da tutto questo, Iovino è molto quotato anche dal lato gossip, in quanto i suoi flirt, accertati e presunti che gli attribuiscono, riguardano tutti nomi molto noti. Cristiano è stato accostato – oltre alla Blasi – anche a Chiara Celsi, Oriana Marzoli, Sabrina Ghio, Zoe Cristofori e Giulia De Lellis. Naturalmente, sono solo rumors, quindi non si sa di preciso cosa e se ci sia mai stato qualcosa tra l’uomo e le sue presunte ex fiamme.

Il volto di Canale 5 rilascia la sua verità

Cristiano Iovino è da diverso tempo al centro del gossip per svariati motivi, quei flirt confermati o presunti puntano l’attenzione su di lui. Di recente anche il nome del volto di Canale 5 è stato messo in mezzo, cioè quello di Soleil Sorge. L’ex gieffina del Grande Fratello è stata citata come sua presunta fiamma o ex fiamma.

A rispondere a queste voci ci ha pensato la diretta interessata, la quale ai microfoni del canale podcast di Mondo Cash ha rivelato: “Se ho avuto una storia con Iovino? No, io e lui siamo molto amici, ma non c’è stato nulla in quel senso. C’è stato attribuito un flirt, questo sì è verissimo” e ancora: “Però tra di noi non c’era una relazione… o meglio… magari abbiamo giocato un po’ a flirtare, ma in amicizia“. A oggi la Sorge si professa single.