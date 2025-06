Confessione bollente per Giulia Salemi: “Ero in topless, fu terribile” | Lo strip involontario davanti a Signorini

La confessione a Giulia Salemi sul Topless-Gate è finita al centro dell’attenzione. Nessuno si sarebbe mai aspettato un retroscena simile.

Il nome di Giulia Salemi e del suo podcast ‘Non lo faccio X moda’ sono recentemente finiti al centro dell’attenzione. Il motivo? Le scioccanti dichiarazioni sul Topless-Gate che, diversi anni fa, ha monopolizzato l’interesse morboso degli italiani.

Ma cosa è accaduto? E cosa c’entra Alfonso Signorini in quest’assurda storia? Non ti resta che scoprirlo nel seguente articolo.

Giulia Salemi è una delle influencer più seguite della nostra Nazione e il suo podcast è gettonatissimo dai fan. Durante ogni puntata, la donna invita degli ospiti abbastanza noti in Italia. Durante le sue interviste li mette anche a dura prova, con alcuni piccoli giochetti o con degli aneddoti piuttosto imbarazzanti del loro passato. Una delle ultime ospiti di ‘Non lo faccio X moda’, ad esempio, è finita su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani.

Le dichiarazioni rilasciate contro Alfonso Signorini, inoltre, hanno messo luce ad un retroscena inaspettato.

La confessione inaspettata di Paola Barale

Durante una delle ultime puntate del suo podcast, Giulia Salemi ha deciso di invitare la nota showgirl Paola Barale. Dopo aver parlato del suo ex compagno Raz Degan, della collega Belen Rodriguez e del protagonista di Affari Tuoi, Stefano De Martino, la donna ha deciso di lanciare arco e frecce ad Alfonso Signorini. Quando l’influencer le ha chiesto se si fosse mai sentita violata, infatti, la Barale ha deciso di ‘vendicarsi’ dopo tutti questi anni, e di parlare della volta in cui il direttore di Chi pubblicò in prima pagina delle foto di lei in topless ad Ibiza, nel terrazzo di casa sua.

Il retroscena sulla conseguente guerra legale ha poi lasciato senza parole gli italiani. Ma ecco cosa accadde in quegli anni.

La causa persa e la sfiducia nei confronti di Signorini

Come riportato da GossipeTv, la donna non avrebbe mai superato quell’evento spiacevole: “Ho avuto una brutta esperienza con una paparazzata, ho anche querelato, ma purtroppo ho perso la causa… Se mi sono sentita violata nel mio privato? Dovresti chiederlo al tuo caro amico, che mi ha pubblicato…“. Sebbene non abbia menzionato apertamente il conduttore del GF, il riferimento ad Alfonso Signorini è piuttosto palese.

Dopodiché, la donna ha spiegato che all’epoca viveva ad Ibiza, in un comprensorio ad alta sicurezza, in cui per accedere era addirittura presente una sbarra. Proprio per questo aveva deciso di mettersi senza reggiseno, sicura essere al riparo dai fotografi sotto casa: “Lo scatto era terribile” ha poi aggiunto.