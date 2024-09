Confessione agghiacciante per la conduttrice Rai, il dramma in sala operatoria l’ha segnata per la vita: “Era morto” | Il retroscena da brividi

Le parole della conduttrice della Rai hanno lasciato tutti quanti senza parole: il suo dramma vissuto in ospedale ha fatto commuovere tutto il suo grande pubblico. Ecco che cos’è successo.

Molte volte i fan dimenticano di quanto i loro idoli in realtà siano, nella buona e cattiva sorte, delle persone normalissime, ma semplicemente più popolari.

I commenti che alcuni followers o haters lasciano sulle bacheche dei Vip fa veramente capire che questo concetto sfugge a molte persone. Anche loro soffrono come tutti, sono felici, si possono ammalare, e così via.

E molto spesso stupiscono i post social in cui si vedono i grandi nomi del piccolo o del grande schermo cucinare o pulire casa, come se nessuno di loro vivesse una vita normale. Certo, il loro tenore economico è diverso, grazie anche agli stipendi molto distanti dai lavori ordinari, ma alla fine tutti patiamo le stesse problematiche.

Per tale ragione, molti sono rimasti scioccati dal racconto della nota conduttrice Rai: le sue parole sono state agghiaccianti e la commozione si è palesata sul volto del pubblico. Cosa sarà successo?

Il retroscena confessato dalla conduttrice Rai

La nota conduttrice, classe 1977, a Storie di Donne al Bivio da Monica Setta è stata una sorta di fiume in piena, in quanto ha aperto veramente il suo cuore e si è confessata senza filtri, raccontando alcuni fatti inediti.

È stata una grande presenza in Rai in veste di conduttrice, ma da qualche anno ha rallentato, si è trasferita a Napoli con il marito e i tre figli e ha iniziato una nuova vita, anche se, da quello che ha rivelato, si capisce che sarebbe disponibile a un nuovo incarico: “Non so cos’è successo: io il mio lavoro lo amo, continuo a essere disponibile, è la mia vita e la conduzione è la cosa che sento più congeniale a me. Sono certa di poter ritrovare uno spazio dignitoso, giusto”.

Il dolore per quell’aborto improvviso

Durante la sua intervista a Storie di Donne al Bivio da Monica Setta, la conduttrice Veronica Maya ha trattato molti argomenti, tra cui quel doloroso episodio che le ha lasciato molta tristezza. Durante un viaggio in Brasile con il marito (nonché chirurgo plastico) Marco Moraci, la conduttrice in dolce attesa iniziò a sentirsi male, e purtroppo dopo un’ecografia improvvisata, anche perché erano lontani diversi chilometri dal primo ospedale attrezzato, il medico del villaggio e il marito capirono quella triste verità.

Così come ha proseguito la Maya: “fu il primo (il marito, ndr) a verificare con l’ecografia che nostro figlio era morto… Mi sottoposero al raschiamento senza anestesia. Avevano solo pochissima ketamina, un potente anestetico che si usa per i cavalli. Ricordo che persi i sensi e mi svegliai quando tutto era finito“. Da questa tragica esperienza, Marco e Veronica capirono di voler creare una grande famiglia insieme, così in seguito si sposarono ed ebbero tre figli, Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora.