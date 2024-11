Comico di Zelig coinvolto in una rissa a Milano: “Gli ho dato un cartone che l’ho tramortito” | Ha rischiato l’accoltellamento

Un famoso comico di Zelig, coinvolto in una rissa a Milano. Ha rischiato di essere accoltellato, la situazione sarebbe potuta finire con un epilogo devastante.

Zelig è uno di quei programmi che si guardano per svariati motivi. Sicuramente la conduzione e i comici che lavorano con loro è il primo motivo, ma per secondo, è la voglia di passare una serata all’insegna della risata, staccandosi dalla realtà che a volte è decisamente pesante.

I telespettatori passano qualche ora in totale spensieratezza, riuscendo a ridere di gusto anche durante una giornata “no” al lavoro o in famiglia. Senza togliere nulla ai vari conduttori che hanno presentato il programma, ma sicuramente il binomio Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è uno dei preferiti del pubblico.

Nel corso degli anni, sono passati inoltre, svariati comici e tutti quanti sono entrati nel cuore dei fan, tant’è che di molti di loro, usiamo le loro battute anche nella vita reale. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita, abbia usato la mitica frase: “che simpatico umorista”, in riferimento alle battute che faceva Bisio nelle prime edizioni?

Con Zelig quindi siamo abituati a ridere, eppure la notizia che stiamo per dirvi non ha proprio nulla da sorridere, rimangono solo le lacrime. Un noto comico è stato coinvolto in una rissa a Milano e ha rischiato di essere accoltellato. Di comico purtroppo, tutta questa vicenda non ha nulla.

Il comico molto amato dal pubblico

Nella vita bisogna sapersi fare sempre una bella risata, per poter affrontare le difficoltà della vita. Ci proviamo tutti giorni ad avere “ottimismo”, come diceva Paolo Ruffini a Colorado, purtroppo però dopo che udiamo fatti del genere, non è sempre facile. Il noto comico di Zelig e attuale volto della GialappaShow ha provato ad abbozzare un risolino anche in questa circostanza, ma sicuramente molto diverso da quello che mostra durante le sue parodie.

Il suo pubblico “lo stima” e non soltanto suo “fratello”, così come il suo Jonny Groove che ci ha fatto tanto venire voglia di andare al Gilez, con il suo look bianco e nero che l’ha reso iconico. Non solo nella vita lavorativa dunque, anche in quella di tutti i giorni i suoi follower lo amano, avete capito di chi stiamo parlando?

Una rissa che sarebbe potuta finire molto male

Il noto comico e attore che abbiamo conosciuto fin dai tempi di Zelig, ci ha fatto ridere per il suo personaggio storico, Jonny Groove, eppure in questa circostanza neanche lui è riuscito a smorzare la situazione. Il famoso Giovanni Vernia con un video social ha denunciato un fatto sconcertante che l’ha reso protagonista, suo malgrado, a Milano. Per aiutare una mamma che stava subendo un borseggio da due balordi, ha rischiato di finire accoltellato.

Uno dei due delinquenti infatti gli ha urlato che avrebbe tirato fuori “la gillette, la lametta”, ed è a quel punto che lui: “Peccato che gli ho dato un cartone in faccia e l’ho tramortito“. Fortunatamente per Vernia si è risolto tutto per il meglio, ma a questo punto speriamo che chi di dovere prenda provvedimenti, perché come lamentano molti cittadini sui social: “Non se ne può più”.