Colpo grosso per Mara Venier: altro che addio, la regina della TV è pronta alla doppietta e si prepara al boom di share

Mara Venier non è ancora pronta a dire addio alla TV. La regina si sta già preparando al boom di share. Ecco perché.

Mara Venier è indubbiamente una delle colonne della televisione italiana. La donna, grazie alla sua professionalità e al suo spiccato umorismo, è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. Nonostante gli anni passati dietro al piccolo schermo, Mara non è ancora pronta ad abbandonare la TV e in queste ore è stata rilasciata una notizia shock. Ecco dunque perché la regina è di nuovo pronta al boom di share.

Zia Mara è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e sono in molti a seguire appassionatamente ogni sua trasmissione.

Da anni ci accompagna con la sua simpatia e il suo carisma, che caratterizzano ogni intervento sul piccolo schermo. Insomma, Mara Venier è uno dei colossi della televisione italiana e su questo non ci piove. Da tempo si vociferava che la donna fosse pronta ad abbandonare la televisione e tale prospettiva aveva già sconfortato i fan della conduttrice. Eppure, proprio in queste ore, una bellissima notizia ha rallegrato il grande pubblico.

Ecco dunque di quale colpo grosso si tratta e perché Mara Venier è già pronta per una doppietta.

La nuova trasmissione televisiva di Mara Venier

Ormai siamo tutti abituata a vederla come timoniere della nota trasmissione televisiva Domenica In. La donna, grazie al suo talento, è sempre stata in grado di registrare numeri di ascolto e share incredibili. Proprio per questo è stata assegnata un’ulteriore trasmissione alla mitica zia Mara. Il suo nome è “Le stagione dell’amore”, e dalla descrizione sembrerebbe un programma di intrattenimento assai interessante ed emotivamente coinvolgente.

Ecco dunque nel dettaglio in cosa consisterà la nuova trasmissione della Venier, che tutti quanti stanno già aspettando.

Le stagioni dell’amore: un nuovo programma di dating

Le stagioni dell’amore, condotto da Mara Venier, andrà in onda dal 9 novembre ogni sabato pomeriggio alle ore 14.00. Si tratterà di una trasmissione di dating che, tuttavia, riguarderà soltanto l’amore durante la terza età. Ci saranno i cosiddetti “cacciatori di cuori”, i quali incontreranno altre persone attraverso i loro avatar giovani. In questo modo, potranno fare un tuffo nel passato e riportare alla memoria la propria giovinezza. Una sorta di esperimento sociale in cui le regole del dating saranno completamente ribaltate e gli avatar saranno i protagonisti.

Inutile dire che sono in molti ad avere già impostato il countdown, e Mara Venier sarà sicuramente impeccabile anche in questa trasmissione!