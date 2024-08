Clizia Incorvaia pronta a tornare in TV: dopo il matrimonio spunta un nuovo reality per l’ex gieffina | Altro che angelo del focolare

Clizia Incorvaia è pronta a tornare in televisione dopo il matrimonio: il suo nome viene accostato a quello di un nuovo reality. Ecco di cosa stiamo parlando.

È una tra le ex gieffine e influencer più seguite di sempre: stiamo parlando di Clizia Incorvaia, il cui sex appeal ed eleganza attirano tutti i suoi fan come il miele fa con le le mosche. Ogni cosa di lei piace, dal suo stile ai gusti per il make-up, tant’è che viene presa come ispirazione da molte sue ammiratrici.

Ad appassionare ancora di più i followers ci sono senza ombra di dubbio gli scatti in merito alla sua famiglia, in quanto dopo aver incontrato Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip, tra di loro è scoppiato quel colpo di fulmine che li ha portati alle nozze qualche settimana fa.

Inoltre, Clizia è diventata mamma del piccolo Gabriele, fratellino della sua primogenita, Nina, avuta dall’ex marito, Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni. Clizia e Paolo hanno incantato tutti al loro matrimonio, in quanto trasudavano “amore” da tutti i pori.

Adesso che sono diventati “Mr and Mrs”, Clizia pare essere pronta a tornare in televisione, e spunta l’indiscrezione di un nuovo reality. Sveliamo a cosa è stato accostato il nome dell’ex gieffina in questa nuova avventura lavorativa.

Dopo il matrimonio, arriva la luna di miele

Come dicevamo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono uniti in matrimonio il 12 luglio a Forte dei Marmi al cospetto di amici e parenti. Naturalmente, le star della giornata che hanno rubato la scena anche ai due sposi sono stati Nina e Gabriele i quali, con la loro tenerezza, hanno reso ancora più speciale il giorno di festa.

Clizia e Paolo hanno fatto tutto questo, anticipando addirittura le nozze di qualche mese per permettere alla mamma dello sposo, Eleonora Giorgi di partecipare al matrimonio senza problemi dopo quella terribile diagnosi di tumore al pancreas che l’ha colpita nel giorno del suo 70esimo compleanno e nei suoi 50 anni di carriera, come ha rivelato la stessa. Un altro aneddoto che ha fatto commuovere i fan è quella di aver scelto come meta di luna di miele una location vicino casa per poter essere sempre reperibili in caso di bisogno di mamma Eleonora. Che dire, speriamo di poter presto sentire notizie positive in merito a questa spaventosa diagnosi.

Non chiamatela “angelo del focolare”

Dopo la luna di miele, pare, secondo quanto riportato da Novella 2000, che Clizia Incorvaia sarebbe pronta ad approdare al reality Mediaset più atteso dell’anno, cioè La Talpa. Da quello che sappiamo, lo show con Diletta Leotta in veste di conduttrice starebbe raccogliendo nomi molto significativi tra il cast e pare che la moglie di Ciavarro potrebbe entrare nel vivo del programma con un ruolo… non ancora definito, però. Ovviamente, questi sono solo rumors, per conferme bisognerà attendere notizie future.

Qualora questa voce fosse confermata, sarebbe sicuramente “un colpaccio” per la bella Incorvaia, la quale dimostrerebbe ai suoi fan di non essere “l’angelo del focolare” come in molti l’hanno descritta. Chissà perché, ma ancora oggi molti pensano che una donna, solo perché ha messo su famiglia, non possa avere una carriera in contemporanea. La famosa attivista e scrittrice Virginia Woolf diceva: “È molto più difficile uccidere un fantasma che una realtà”: chissà se Clizia riuscirà ad abbattere questo muro…