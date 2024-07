Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il lancio del bouquet sfocia nell’assurdo: l’ex Vippone sarà il prossimo all’altare

Il lancio del bouquet al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha decisamente fatto scalpore: l’ex vippone sarà il prossimo ad andare all’altare.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto sognare i fan, i quali hanno seguito tutto di loro, fin dai primi sguardi fugaci che si sono lanciati durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip. Era il 2020, e da allora non si sono più lasciati.

Una volta usciti dal reality più spiato di sempre, hanno iniziato a fare le cose sul serio andando a convivere, diventando in seguito genitori del piccolo Gabriele, la mascotte di casa tanto amato dalla sorella Nina (primogenita di Clizia e Francesco Sarcina).

La coppia, tuttavia, non ha avuto un percorso sempre sereno, passando da quell’aborto spontaneo al Covid, fino alla malattia della mamma di lui, Eleonora Giorgi. Ed è proprio per lei che suo figlio ha deciso di anticipare le nozze, perché voleva che la mamma assistesse in prima fila al matrimonio.

Eppure, durante questo momento magico ce n’è stato un altro che ha diviso l’opinione pubblica, ed è stato il fatidico lancio del bouquet. Ma cosa sarà successo, e soprattutto chi è l’ex Vippone che l’ha infine agguantato?

Il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Qualche giorno fa a Forte dei Marmi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti. Ogni cosa era perfetta, almeno per loro ovviamente, anche perché, si sa, per quanto i followers possano criticare, alla fine sono gli sposi che devono decidere come impostare il loro matrimonio.

A ogni modo, la sposa ha sfoggiato un bellissimo abito bianco a sirena senza spalline, ma dopo la cerimonia ha optato per una mise più corta e sbarazzina. Tra amici e parenti, erano circa un centinaio gli ospiti che hanno presenziato alla festa, con i piccoli Nina e Gabriele che hanno rubato la scena agli sposi nel momento in cui hanno oltrepassato la navata per portare ai genitori le fedi.

Clizia Incorvaia lancia il bouquet. A prendere il mazzo di fiori è il cognato Edoardo Tavassi pic.twitter.com/OhHNA5ZPPQ — disagiotv (@disagio_tv) July 13, 2024

Un lancio del bouquet “particolare”

Il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato un giorno epico, nonostante qualche critica sui social, ma alla fine a questo gli sposi sono abituati da tempo. A prescindere da tutto, il loro giorno è stato emozionante, e sicuramente anche la scelta di lanciare il bouquet della sposa agli uomini è stato un gesto singolare.

A prendere il bouquet è stato Edoardo Tavassi, fidanzato della sorella della sposa, Micol. Il problema è che l’ex gieffino, una volta preso il mazzo di fiori, lo ha lanciato in piscina... Salvo poi gettarsi in vasca e ripescarlo davanti agli occhi di Micol! Ad ogni modo, pare proprio che i prossimi a sposarsi nella famiglia Incorvaia potrebbero essere i due piccioncini freschi freschi di reality. Chissà se l’ex Vippone chiederà la mano della sua bella entro un anno, come vuole la tradizione…