Clio Make Up rompe il silenzio sul rapporto col marito: “Cerchermo di continuare” | Di nuovo insieme dopo la crisi

Clio Make Up ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato della sua crisi con Claudio Midolo. Le parole hanno stupito tutti quanti.

Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, è sicuramente un volto molto conosciuto e amato della nostra nazione. Pochi giorni fa, la donna ha condiviso sui social un triste annuncio: lei e suo marito Claudio Midolo si sono lasciati dopo diversi anni di fidanzamento. La notizia ha lasciato tutti i fan della donna a bocca aperta e qualcuno non è riuscito a credere alle parole della make up artist. In queste ore Clio ha però nuovamente rotto il silenzio e sembrerebbe che per la coppia non sia ancora finita.

Clio Make Up è sicuramente uno dei primi volti di YouTube ad aver sfondato sui social e ad aver creato un vero e proprio impero.

La donna condivide ormai da diversi anni numerose perle di make up e skincare e sono in molti a seguirla appassionatamente. Clio e il marito Claudio hanno persino fondato il brand ClioMakeUp, il quale propone prodotti di qualità, trucchi pigmentati e perfetti per qualsiasi tipologia di pelle.

L’annuncio della sua separazione ha sicuramente sconvolto i fan della donna. Ma ecco le sue parole.

Le parole di Clio Zammatteo in merito alla separazione

Dopo aver condiviso per anni sui social la sua relazione con Claudio, la donna ha ritenuto appropriato informare i fan della loro separazione. “Siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme, prima negli Stati Uniti poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie..” ha scritto la make up artist sui social.

Dopodiché ha spiegato di come gestiranno il brand che condividono assieme e i fan sono esplosi di gioia.

Come si comporteranno con il brand

Clio e Claudio sono entrambi i co-fondatori del noto brand ClioMakeUp. La donna ha deciso quindi di sottolineare: “Ci è stata concessa la grazia di avere generato molto con la creatività e con l’intesa che hanno da sempre alimentato la nostra relazione: continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp.” Insomma, sembrerebbe che la coppia abbia concluso la relazione amorosa nel migliore dei modi, e inoltre Clio e Claudio continueranno a collaborare professionalmente.

Nonostante quindi la separazione, è bene sapere che Clio e Claudio continueranno a volersi bene e a lavorare assieme.