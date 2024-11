Claudio Bisio confessa la verità sul suo matrimonio, il retroscena sconvolgente sulla moglie: “Quando si sentì male…”

Claudio Bisio ha confessato un retroscena sul suo matrimonio che in pochi conoscevano. Ecco cosa successe quando sua moglie non si sentì bene.

È uno dei comici più quotati di sempre: stiamo parlando ovviamente di Claudio Bisio, il cui ruolo non può essere confinato soltanto alla sfera comica, in quanto lui è anche un brillante conduttore, attore e anche scrittore.

Non possiamo non definirlo come un artista a 360°, la cui versatilità gli ha permesso nel corso degli anni di recitare o interpretare qualunque ruolo gli venisse proposto, sempre con la solita professionalità che lo contraddistingue.

I fan lo amano da sempre e non importa in che contesto: grazie a lui abbiamo amato anche la tangenziale, come recitava in un famoso spot. Quando è in coppia con Vanessa Incontrada, poi, è impossibile trattenere le risate, in quanto i due sono da sempre molto affiatati.

Claudio non è soltanto “lavoro” ma è anche e soprattutto “famiglia” ed è proprio su sua moglie che ha rilasciato un inedito aneddoto. Ecco cosa successe quando lei si sentì male.

Claudio Bisio e le sue rivelazioni su di lei

Claudio Bisio sta vivendo un periodo molto fortunato, in quanto i riflettori sono puntati su di lui per molteplici motivi. Sicuramente, la pubblicazione del suo primo romanzo, Il talento degli scomparsi lo sta facendo girare molto per l’Italia in lungo e largo, per effettuare il firmacopie nelle diverse librerie che lo ospitano con gioia.

Inoltre, abbiamo assistito a una doppia intervista da parte sua, la prima rilasciata al Corriere della Sera e la seconda a Verissimo, da Silvia Toffanin, insieme alla sua partner lavorativa per eccellenza, Vanessa Incontrada. Di sodalizi famosi ne abbiamo visti molti, da Sandra e Raimondo, a Zuzzurro e Gaspare, senza dimenticare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, fino ad arrivare proprio a loro due. Come hanno rivelato loro stessi, la loro amicizia è molto profonda: hanno celebrato 20 anni dalla loro conoscenza e il loro feeling artistico è palpabile, motivo per cui non ci stupisce il fatto che Claudio e Vanessa non abbiano mai discusso nel corso della loro carriera.

Claudio e il racconto sul suo matrimonio

Claudio Bisio si è lasciato andare a diverse interviste a cuore aperto, dove ha parlato un po’ di tutto: della sua carriera, dell’amicizia con Vanessa Incontrada e anche della sua famiglia. E infine, del rapporto che ha con sua moglie, Sandra Bonzi, e con i suoi figli, Alice e Federico.

Al Corriere della Sera ha rilasciato un’interessante intervista, e in merito al primo incontro con sua moglie, con la quale è sposato dal 2003, ha rivelato: “Mi conquistò quando si sentì male nella mia macchina dopo una serata allegra“. I due, nonostante tanti anni, sono sempre bellissimi da vedere insieme, non credete?